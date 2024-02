Cum a încercat Andra să ascundă kilogramele în plus: ”Îmi puneam trei perechi de chiloți pe mine, acum am doar una”

Cântăreața Andra, una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi, s-a confruntat în ultimii ani cu diverse critici și comentarii negative legate de greutatea sa.

Într-o ultimă declarație publică, în cadrul emisiunii „Românii au talent”, vedeta n-a ezitat să-și recunoască problema, cu un discurs-manifest.

”Am pus zece kilograme, am cu zece kilograme în plus față de cât ar fi trebuit să am la înălțimea mea, am fost complexată de asta, mai ales dacă purtam pantaloni. Vă arăt. Am o burtică de pare că sunt gravidă. Aici mi se pun toate kilogramele, dar mă simt atât de sexy și de frumoasă. Nimeni nu-i ca mine”, a spus ea.

”Cred că totul pleacă de aici, din inimă. În momentul în care începi să te accepți, să te placi. Simțiți-vă bine cu voi. Și mie mi-a fost greu, dar probabil că într-o lună sau două, poate că nu o să mai am aceste kilograme. Eu nu am putut să slăbesc până acum pentru că nu mă acceptam. Eu mă ascundeam. Îmi puneam trei perechi de chiloți pe mine, acum am doar una. Nu am cum să fac o schimbare dacă nu mă văd, dacă nu știu cum sunt. Dacă voi slăbi o voi face pentru că îmi doresc să fiu sănătoasă”, a spus artista, conform DigiFM.ro.