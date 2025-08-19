Andra și Cătălin Măruță au cerut un ordin de protecție împotriva unui individ care îi terorizează. Cei doi au depus o plângere la Poliție

Cei doi au depus o plângere la Poliție FOTO Facebook/Andra

Celebra cântăreață Andra și soțul ei, prezentatorul TV Cătălin Măruță, au depus o plângere și au cerut emiterea unui ordin de protecție împotriva unui bărbat care i-ar teroriza, autoritățile urmând să investigheze cazul și să stabilească circumstanțele incidentelor.

Surse judiciare au mărturisit, pentru Mediafax, că artista și soțul ei au solicitat, în paralel, și emiterea unui ordin de protecție.

Plângerea a fost depusă la Poliția Voluntari. Sursele judiciare au declarat că polițiștii urmează să investigheze cazul și să stabilească circumstanțele în care au avut loc incidentele raportate de cei doi.

Familia Măruță locuiește într-o vilă spațioasă situată în zona de nord a Capitalei. Cei doi au investit serios pentru ca locuința să fie cât mai sigură și confortabilă, atât pentru ei, cât și pentru cei doi copii ai lor. Deși sunt persoane publice, Andra și Cătălin preferă să păstreze discreția.

Conform imaginilor care apar frecvent în videoclipurile postate pe rețelele sociale, curtea din spate găzduiește o piscină, iar în casă există un studio în care Andra lucrează ocazional.

Contactat de Mediafax, Cătălin Măruță a refuzat să dezvăluie motivul pentru care el și Andra au cerut ordin de protecție: ”Vă rog să înțelegeți, dar nu vreau să vorbesc despre lucrurile acestea!”

