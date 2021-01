Andra si Catalin Maruta, confirmati cu COVID-19. Cum se simt cei doi

Informatia a fost dezvaluita chiar de catre Catalin Maruta, intr-un story postat pe contul sau de Instagram. Vedeta PRO TV dezvaluie ca el, alaturi de Andra si cei doi copii ai cuplului, David si Eva, sunt nevoiti sa intre intr-o "vacanta" fortata.Realizatorul emisiunii "La Maruta" da asigurari ca toata lumea este intr-o stare de sanatate buna deocamdata si nimeni nu resimte vreun simptom mai grav al COVID-19. "Aveti grija de voi. Sanatatea pe primul loc", a mai transmis el. "Ce vreme frumoasa, numai buna de vacanta. Mai ales ca saptamana viitoare este si vacanta copiilor. Asta e, chiar o sa avem o vacanta cu totii impreuna in perioada asta, vrand, nevrand. Asta e. Va trebui sa stam 14 zile acasa.Acesta a mai facut o postare pe contul sau de Instagram in care ii anunta pe fani ca cei doi se simt bine."Iata ca o zi de nastere nu vine fara surprize. Varsta de 43 de ani a venit cu o izolare pe care o sa o petrec acasa, cu familia. Important este ca ne simtim bine si suntem impreuna! Ne vedem deci ca de obicei, luni, in direct de la 15:00! Transmit de acasa cu multa energie, asa cum v-am obisnuit!", a scris Maruta pe Instagram.