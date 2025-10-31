Gestul emoționant al Andrei pentru o fană care nu își permitea bilete la concert: „Sunt artist de modă veche” VIDEO

Autor: Andrada Dumitrescu
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 13:35
381 citiri
Gestul emoționant al Andrei pentru o fană care nu își permitea bilete la concert: „Sunt artist de modă veche” VIDEO
Andra se numără printre cele mai bune voci de la noi din țară. FOTO: Facebook/Andra

Cu milioane de admiratori în toată țara, Andra continuă să dovedească faptul că legătura ei cu publicul merge dincolo de scenă. Artista, care face parte din juriul emisiunii Românii au talent, a fost recent protagonista unui moment emoționant, surprins într-un clip video publicat pe pagina de TikTok a show-ului difuzat de PRO TV.

În filmare, Andra le arată fanilor câteva cadouri primite de la o tânără pe nume Cristina – o admiratoare care i-a trimis brățări confecționate manual, fotografii și o scrisoare plină de emoție. Totul a început după ce artista a primit un mesaj de la fată, în care aceasta îi spunea că își dorește foarte mult să participe la concertele sale, dar nu își permite să cumpere bilete.

Gestul tinerei a atins-o profund pe Andra, care a decis imediat să o invite gratuit la spectacolele ei. „Ce tare! M-a impresionat foarte tare fata asta. E o fană de-a mea, Cristina, care a zis că și-a dorit foarte mult să ajungă la concertele mele, dar n-are bani pentru bilete. Și am luat numărul de telefon, s-o sune cineva din producția noastră și s-o aduc la concertele mele”, povestește artista în clipul devenit viral.

@romaniiautalent fanii @Andra vin după ea chiar și la filmările Românii au Talent ❤️ #aiciincepe #gottalentglobal #showbiz #fyp #16devis ♬ sunet original - romaniiautalent

Vizibil emoționată, Andra a arătat la cameră brățările și fotografiile primite, mărturisind cât de mult o bucură gesturile autentice din partea fanilor:

„Și uite ea ce mi-a adus… 'Andra Tradițional', 'Dulce amară'… I-a făcut și Evei… Și a făcut și o chestie cu poze cu mine. În vremurile astea, în care toată lumea consumă muzica și totul mult prea așa… Cine îți mai face… Uită-te și tu ce frumos! Mulțumesc, îmi place!”

În același mesaj, artista a vorbit despre cât de important este pentru ea respectul reciproc dintre un artist și publicul său: „Sunt artist de modă veche. Mie îmi place așa… Să vină, ne bucurăm… Eu cred că, cred foarte mult, bineînțeles, când e cu respect și când e cu limită, cu bun simț, apreciez foarte tare. Când nu se depășește bariera aia… atunci e foarte bine! Mulțumesc din suflet, apreciez și mă emoționez.”

Andreea Esca, mesaj emoționant de ziua tatălui său, care a împlinit 87 de ani: „Ultimele luni l-au cam pus la încercare”
Andreea Esca, mesaj emoționant de ziua tatălui său, care a împlinit 87 de ani: „Ultimele luni l-au cam pus la încercare”
Cu ocazia aniversării tatălui său, Andreea Esca a transmis un mesaj plin de emoție și recunoștință pe contul său de Facebook. Tatăl jurnalistei, Dumitru Esca, a împlinit 87 de ani, iar...
Dana Rogoz, noi imagini din casa de la Viscri. Actrița și soțul ei construiesc o nouă anexă FOTO
Dana Rogoz, noi imagini din casa de la Viscri. Actrița și soțul ei construiesc o nouă anexă FOTO
Dana Rogoz și Radu Dragomir petrec câteva zile de relaxare la Viscri, împreună cu cei doi copii ai lor, Luca și Lia. Familia a profitat de mini-vacanță pentru a continua lucrările la casa...
