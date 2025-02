Andra, întâlnire emoționantă în Canada. Un început special pentru turneul internațional al artistei

Andra Măruță a avut parte de o primire deosebită la sosirea sa în Canada, unde urmează să susțină mai multe concerte în fața fanilor români din diaspora. Îndrăgita cântăreață s-a întâlnit cu fostul campion mondial la box Lucian Bute, o figură emblematică a sportului românesc, iar revederea a fost una emoționantă.

Artista și-a început turneul nord-american cu un concert susținut pe 12 februarie, urmând ca pe 13 și 15 februarie să urce din nou pe scenă, în fața unor săli arhipline. La aterizarea sa în Canada, a fost întâmpinată de Lucian Bute, sportivul cu care a împărtășit momente speciale de-a lungul timpului. Întâlnirea a fost surprinsă într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, iar reacția artistei a arătat cât de mult a însemnat pentru ea acest moment.

O legătură construită prin momente speciale

Andra Măruță a împărtășit cu fanii săi bucuria revederii, amintind legătura specială pe care o are cu Lucian Bute. Într-un mesaj publicat online, cântăreața a povestit despre legătura dintre ei și despre un moment de referință din trecut.

„Am ajuns în Canada și abia aștept să ne vedem la concerte! Bucurie mare să mă revăd cu campionul Lucian Bute – ne leagă multe amintiri, inclusiv momentul special când i-am cântat imnul țării la unul dintre meciurile lui de box! Mâine mi-a spus că va fi în primul rând la concert. Abia aștept”, a scris Andra pe rețelele de socializare.

La rândul său, Lucian Bute s-a declarat încântat de această întâlnire și a subliniat că nu putea rata ocazia de a fi prezent la unul dintre concertele artistei. Fostul pugilist a povestit că și-a dorit să o vadă și să o încurajeze, așa cum și ea i-a fost alături în momente importante ale carierei sale.

„Când am văzut că vine azi în Canada, am zis că trebuie să merg să o văd, nu am mai văzut-o… Mâine vom fi prezenți, vom aplauda, ne vom distra, vom fi foarte mândri, sunt convins”, a spus Lucian Bute.

Turneu de succes și o agendă încărcată

Pentru Andra Măruță, luna februarie este una dintre cele mai aglomerate perioade din an, fiind implicată într-un turneu internațional așteptat cu nerăbdare de fani. Spectacolele din Canada au stârnit un interes uriaș, iar biletele s-au epuizat rapid, semn că publicul românesc de peste hotare o apreciază și o susține necondiționat. Revederea cu Lucian Bute a fost un moment aparte, adăugând un plus de emoție turneului său.

În zilele următoare, Andra va continua să bucure fanii din diaspora cu spectacolele sale, iar întâlnirea cu Lucian Bute rămâne un episod special din această călătorie artistică.

