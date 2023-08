Cătălin Măruță, despre cum a făcut avere alături de Andra: „Știm ce ușor am putea pierde totul”

Cătălin Măruță și Andra formează unul dintre cele mai sudate cupluri din lumea vedetelor din România, fiind, de-a lungul timpului, departe de orice scandal conjugal.

Cei doi au o viață liniștită, alături de cei doi copii ai lor, stând și la adăpostul unui confort financiar dobândit în timp.

„Eu și Andra am lucrat de când eram adolescenți, să știi. Unii poate au primit de la părinți ajutor ca să înceapă cu dreptul, ceea ce este, desigur, minunat: să îți dăruiască o casă, o mașină, să te ajute să găsești un loc de muncă. Dar noi am obținut totul singuri, muncind foarte mult când alții de vârsta noastră poate mai mult se distrau. Apreciem cu atât mai mult ce avem astăzi când știm ce greu am construit, dar și ce ușor am putea pierde totul”, a declarat prezentatorul pentru Viva.ro.

„Număr deja mai bine 13 ani de când sunt la Pro TV și încă 10 în care am lucrat la TVR, dar să știi că încă nu mă gândesc la pensie! (râde) Este un domeniu cu o inerție mare, apar greu fețe noi, dar totuși cred că vin din urmă unii din social media și le urez mult succes!”, a mai spus Măruță.

