Andra dezvăluie metoda prin care a slăbit semnificativ: „În primă fază și mie mi-a fost greu”

Andra a reușit din nou să își cucerească publicul, lansând videoclipul piesei „Numai din iubirea ta”. Videoclipul, prezentat în premieră în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, a adus o surpriză la final: chiar prezentatorul de la Pro TV apare în clip, spre încântarea fanilor.

„Era și absurd să fie altcineva. Toată lumea știe iubirea noastră și mi s-a părut firesc să fie acolo!”, a declarat artista, explicând această alegere.

Deși povestea videoclipului a stârnit emoții, atenția s-a îndreptat mai ales asupra transformării fizice a cântăreței. În vârstă de 39 de ani, Andra a afișat o siluetă vizibil mai suplă, fapt ce a atras numeroase reacții pozitive pe rețelele de socializare. „Ce bine arăți, Andra! Ai întinerit!” sau „Arăți incredibil, ce dietă ai urmat?” sunt doar câteva dintre mesajele fanilor.

Secretul schimbării: acceptarea de sine

Invitată chiar în emisiunea soțului ei, artista a explicat cum a reușit să slăbească. Ea a colaborat cu un nutriționist pentru a adopta un stil de viață mai sănătos, dar a subliniat că adevărata transformare s-a produs atunci când a renunțat la comparații și a ales să se accepte așa cum este.

Ads

„Cred că totul pleacă de aici (n.r. – își pune mâna pe inimă). În momentul în care începi să te accepți așa cum ești și să nu te mai uiți după repere – că aia e slabă, că aia e slabă, nu… Trebuie să nu ne mai judecăm, să nu ne mai uităm în stânga și în dreapta și să ne iubim așa cum suntem! Cu 10 kilograme mai mult, mai puțin, că transpirăm, că avem mai puțin păr, că mai mult, că-i creț, că-i întins. Nu cred că trebuie să fim într-un fel! Așa că simțiți-vă bine cu voi, vă rog din toată inima!”, a transmis Andra.

Cântăreața a vorbit deschis și despre propriile complexe, mărturisind că acceptarea nu a fost un drum ușor.

„Și femeile care se uită la noi… în primă fază să știți că și mie mi-a fost greu să-mi accept burtica. Vai, dacă zicea cineva… E tot a mea! Probabil, într-o lună-două, poate n-o s-o mai am. Eu n-am putut să slăbesc până acum, pentru că nu m-am acceptat. Le ascundeam, îmi puneam 3 chiloți pe mine ca să ascund, să strâng burta și încercam să mă ascund. Uite, azi, am o pereche de chiloți pe mine!”, a povestit cu sinceritate artista.

Ads