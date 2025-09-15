Cât costă școala copiilor Andrei și ai lui Cătălin Măruță. Eva și David sunt în învățământul privat

Cât costă școala copiilor Andrei și ai lui Cătălin Măruță. Eva și David sunt în învățământul privat
Andra și Cătălin Măruță acordă o atenție deosebită educației copiilor lor, Eva și David, investind sume semnificative pentru a le asigura cele mai bune oportunități academice. Cei doi copii studiază la una dintre cele mai renumite școli internaționale din București, unde taxele anuale pot ajunge până la 18.400 de euro.

Eva, în vârstă de 10 ani, și David, de 14 ani, sunt elevi la Cambridge School of Bucharest, instituție recunoscută pentru standardele academice ridicate și programele educaționale complexe. Pentru Andra și Cătălin, această investiție reprezintă mai mult decât o cheltuială: este un mod de a le oferi copiilor o educație completă, la nivel internațional, care să le deschidă perspective pentru un viitor de succes.

Părinții sunt implicați activ în parcursul școlar al copiilor, urmărindu-le evoluția, susținându-i în descoperirea pasiunilor și încurajându-i la fiecare pas. Această implicare zilnică le permite Andrei și Cătălin să observe cum copiii lor se dezvoltă, atât intelectual, cât și emoțional, și să se mândrească cu progresul lor.

„Despre copiii mei pot să povestesc la infinit! Ca adulți, noi uităm cum ne-am format gusturile, personalitatea, valorile. Urmărindu-i pe ei cum cresc, văd cum descoperă lumea și rețin anumite informații, trag concluzii, iar abilitățile lor se dezvoltă treptat. Devin oameni mari cu fiecare zi care trece. Este emoționant și revelator: eu și Cătălin ne vedem uneori în oglindă privindu-i pe Eva și David, pentru că ei fie ne seamănă în anumite privințe, fie ne imită comportamente”, a declarat Andra.

