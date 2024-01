Gestul superb pe care l-a făcut Andre Agassi pentru Steffi Graf după aproape 25 de ani de relație

Fostul mare jucător american de tenis Andre Agassi este în aceste zile la Melbourne, pentru a asista la turneul de Grand Slam Australian Open.

Andre Agassi s-a întreținut cu australianul Darren Cahill, fostul lui antrenor, aflat acum în echipa lui Jannik Sinner. De asemenea, Agassi a asistat la meciul lui Djokovic, iar sârbul i-a mulțumit la finalul partidei infernale pe care a avut-o în primul tur.

Andre Agassi este de patru ori campion la Australian Open, în vreme ce soția lui, Steffi Graf, a câștigat tot de patru ori acest turneu de Grand Slam.

Plimbându-se prin complexul de la Melborune, Andre Agassi a dat peste o poză mare cu Steffi Graf. Nu a stat pe gânduri și a sărutat acea poză.

"Ce gest superb! Cum se poartă acest bărbat cu soția lui", a comentat cineva pe X.

Andre Agassi și Steffi Graf și-au început aventura după ediția din 1999 a Roland Garos. În 2001 s-au căsătorit, iar Andre și Steffi, care locuiesc aproape de Las Vegas, au doi copii împreună.

Andre Agassi is nearing 25 years of marriage with Steffi Graf & he still absolutely adores her. The greatest tennis couple of all time ❤️

(Agassi’s IG) pic.twitter.com/1ehUEUFbKF