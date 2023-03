Veste fabuloasă: Andrea Compagno (FCSB), convocat de Roberto Mancini la naționala Italiei

Andrea Compagno, gogleterul Superligii, a primit o veste incredibilă: a fost convocat de selecționerul Roberto Mancini la naționala Italiei.

„Mi se întâmplă rar să mă emoționez, noroc că am scris ce vreau să zic. Avem un jucător la naționala campioană europeană en-titre, Compagno la naționala Italiei. Andrea are o sârguință cum rar am văzut.

M-a sunat Argăseală și mi-a zis: Te-ai uitat pe mail? Compagno a fost convocat la națională!. Am zis că mă ia la mișto. Prima dată m-am gândit la care națională, că el nu e român. Nu am avut niciun jucător convocat la o națională de nivelul ăsta”, a spus MM Stoica la Orange Sport.

Golgheterul FCSB-ului a fost convocat, în premieră, în lotul lărgit la naţionalei Italiei pentru meciurile cu Anglia (23 martie) şi Malta (26 martie), din preliminariile pentru Campionatul European din Germania 2024.

Rămâne de văzut dacă Andrea Compagno va rămâne în lotul Italiei și după stabilirea lotului final, însă oricum este ceva ce părea de neînchipuit.

Atacantului FCSB-ului are 16 goluri marcate în această eidție de campionat.

