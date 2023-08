Andrea Compagno, după primul meci cu danezii: ”Toată lumea ne-a dat pierzători”

Atacantul echipei FCSB, Andrea Compagno, a declarat, joi seara, la finalul partidei cu FC Nordsjaelland, scor 0-0, în prima manşă a turului 3 preliminar al Europa Conference League, că există un anume echilibru între cele două formaţii, deşi toată lumea îi vedea învingători pe danezi.

"Sperăm să câştigăm şi să obţinem calificarea acolo. Echipa cred că a jucat bine, am avut ocazii, din păcate nu am obţinut un rezultat bun şi trebuie să facem ceva mai mult acolo. Vedem dacă va fi mai complicat pe teren sintetic, acolo. Toată lumea ne-a dat ca pierzători astăzi, că e o echipă prea bună pentru noi, dar am arătat că nu este aşa. A fost o partidă echilibrată, sigur că va fi mai greu acolo, dar cred că este un echilibru şi trebuie să fim pregătiţi", a spus Compagno la finalul partidei de pe Stadionul Steaua.

Atacantul italian speră că în Danemarca echipa sa va avea un pic de noroc şi va reuşi să înscrie şi să se califice în play-off-ul competiţiei.

"Au un joc de posesie, e clar că se pregătesc bine tactic, dar cred că şi noi avem jucători buni, cred că este un echilibru. Cred că noi am pregătit bine meciul, am fost compacţi acolo şi nu au avut foarte multe şanse de gol în prima repriză. Sper că vom face un meci bun în deplasare şi cu un pic de noroc să câştigăm", a mai spus Compagno.

FCSB şi echipa daneză FC Nordsjaelland au terminat la egalitate, 0-0, joi seara, pe Stadionul Steaua din Capitală, în prima manşă a turului al treilea preliminar din Europa Conference League la fotbal.

Manşa secundă se va juca în data de 17 august, la Farum.

Dacă va trece de FC Nordsjaelland, FCSB va juca în play-off cu echipa azeră Sabah sau cu Partizan Belgrad. FCSB ar juca prima partida la Bucureşti, pe 24 august, iar manşa secundă în deplasare pe 31 august.