Străinul de la FCSB care spune lucrurilor pe nume: ”Un român, dacă are 10 euro, îşi cumpără o maşină de 9 euro!”

De Ziua Națională a României, unul dintre străinii de la FCSB, italianul Andrea Compagno, a oferit un interviu în care a spus lucrurilor pe nume în ceea ce privește comportamentul conaționalilor noștri.

”Când eram la Craiova credeam că toată România este la fel. Când am venit la Bucureşti am văzut diferenţa. Am văzut şi filmul Team Building. Am văzut care era diferenţa dintre un grup de olteni, un grup din Bucureşti, unul din Cluj.

Mi-a plăcut filmul. Italia e foarte diferită, mai ales în nord, în sud. Apoi am înţeles cum e în România. Credeam că totul în România este ca la Craiova!

În România este foarte multă aparenţă. Dacă te uiţi în Bucureşti, de fiecare dată când vin părinţii mei sau o prietenă la mine, nu pot să creadă ce maşini văd aici. Ei cred că aici sunt prea mulţi bani. E incredibil, deoarece imaginea este că România nu este o ţară foarte bogată.

Toţi oamenii care vin aici spun că este la fel ca în Monte Carlo! Un român, dacă are 10 euro, îşi cumpără o maşină de 9 euro! Dar stă în apartament cu chirie. Vrea să arate altceva”, a spus Andrea Compagno, pentru Fanatik.