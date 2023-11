Ce a declarat Andrea Mandorlini după un nou pas greșit al CFR-ului. Mircea Rednic, încântat de jucătorii lui

Echipa CFR Cluj a încheiat la egalitate sâmbătă, pe teren propriu, scor 0-0, cu UTA Arad, într-un meci din etapa a 17-a a Superligii.

„Am avut multe ocazii însă ne-a lipsit şansa. Aşa este câteodată fotbalul. Trebuie să ne pregătim pentru următorul meci. (n.r. Rapid vă poate depăşi, iar FCSB se poate distanţa) Asta nu contează. Trebuie să ne păstrăm încrederea. Sunt mulţumit de revenirile lui Camora şi Bîrligea.

Cred că meritam să câştigăm. S-a simţit când Mario nu a fost pe teren. Îi felicit pe băieţi, nu este uşor să îţi creezi atâtea ocazii. Nu mereu câştigă cel care merită. Din păcate am avut ghionion (n.r. - referitoare la numărul mare de accidentaţi). Important este că am reuşit să îi recuperăm pe cei doi”, a declarat Andrea Mandorlini după egalul cu UTA.

Mircea Rednic, antrenorul echipei UTA Arad, a fost mulţumit de efortul depus de elevii săi în meciul de sâmbătă, de la Cluj, cu CFR Cluj, scor 0-0.

„Au fost multe duleuri, pe care în proporţie de 80 la sută le-am câştigat. Prima repriză a fost mai echilibrată. Putem să fim mulţumiţi de acest punct. Băieţilor nu am ce să le reproşez, au depus efort. E prima oară când jucăm cu trei fundaşi. Ne-am apărat destul de bine şi nu am luat gol. Şi cu şansă, şi cu Florin, care a avut două intervenţii. Per ansamblu sunt mulţumit. Am jucat totuşi cu CFR. Urmează meciul cu Sibiul, de acasă sau de unde om juca, la Oradea, şi încercăm să câştigăm”, a declarat Mircea Rednic.