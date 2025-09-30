Antrenorul lui CFR Cluj, după derby-ul orașului: ”Este halucinantă”

Universitatea Cluj a terminat la egalitate în derby-ul local cu CFR Cluj, 2-2 (2-1), luni seara, pe Cluj Arena, în ultimul meci din etapa a 11-a a Superligii de fotbal.

CFR a marcat prima, prin mijlocașul croat Damjan Djokovic (9), cu o lovitură de cap de la 11 metri, la centrarea lui Andrei Cordea, din lovitură liberă.

''U'' a egalat prin fundașul croat Dino Mikanovic (34), al cărui șut a fost deviat de Matei Ilie în propria poartă. ''Șepcile roșii'' au preluat imediat conducerea, atacantul bosniac Jovo Lukic marcând cu o lovitură de cap de la 8 metri la centrarea lui Dan Nistor.

Louis Munteanu a fost aproape de egalare în finalul primei reprize (45), dar șutul său din unghi a fost respins de Edvinas Gertmonas cu un reflex salvator.

CFR a egalat în repriza secundă, prin Lorenzo Biliboc (58), cu un șut din marginea careului.

''U'' rămâne fără victorie pe teren propriu în acest campionat. CFR nu a mai câștigat din prima etapă.

Andrea Mandorlini, antrenorul lui CFR Cluj, a acuzat la final regula care îl obligă să folosească un jucător sub 21 de ani.

„Cred că regula under 21 este una halucinantă, te condiționează. Ai jucători pe care nu poți să îi folosești. Nu cred că este o regulă bună, trebuie schimbată. Jucătorii tineri care joacă o fac pentru că sunt buni.

Cred că acest rezultat a fost corect. Am avut momente bune în acest meci. Pe final am fost puțin obosiți. Am început bine, cred că am avut câteva minute bune, a fost acel autogol. În repriza a doua am început bine”.

Ads