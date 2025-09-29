Atleta de top din România s-a măritat cu antrenorul ei

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 12:58
736 citiri
Atleta de top din România s-a măritat cu antrenorul ei
Andrea Miklos și antrenorul ei FOTO Facebook CSM Bucuresti

Atleta Andrea Miklós, care a participat recent la Campionatele Mondiale de Atletism, s-a căsătorit în acest weekend.

Andrea s-a căsătorit cu antrenorul ei, Cristin Eșanu.

Andrea Miklós are 26 de ani și a obținut un rezultat de 50,90s la 400m, la CM de la Tokyo, unde a ajuns în semifinale.

"Casă de piatră, Andrea & Cristin! Atleta noastră, Miklós Andrea, singura sportivă din lotul României, sportivă CSM București, care a trecut de calificări la Campionatul Mondial de la Tokyo, unde a obținut un rezultat de 50,90s la 400m, a spus DA în acest weekend! Ne bucurăm să o felicităm pentru pasul frumos făcut în viața personală și să le urăm casă de piatră ei și antrenorului ei, Cristin Eșanu! Suntem mândri de tine, Andrea – atât pe pistă, cât și în afara ei!", au notat cei de la CSM București pe pagina de Facebook.

Anul trecut, la Campionatele Europene de la Roma, Andrea Miklós s-a clasat pe locul al cincilea.

La Jocurile Olimpice de la Paris, ea a ratat calificarea în finală, după ce a fost cronometrată cu timpul de 50 sec 78/100 în semifinale.

Un bărbat a murit din senin în timp ce dansa cu mireasa la propria nuntă. Unde a avut loc tragedia
Un bărbat a murit din senin în timp ce dansa cu mireasa la propria nuntă. Unde a avut loc tragedia
Momentul tragic în care un mire s-a prăbușit și a murit în brațele noii sale soții în timp ce dansau împreună la nunta lor, în Egipt, a fost surprins de camerele video, relatează The...
Ce spune Nicușor Dan despre căsătoria cu Mirabela Grădinaru, așteptată de soacra lui din 2016 VIDEO
Ce spune Nicușor Dan despre căsătoria cu Mirabela Grădinaru, așteptată de soacra lui din 2016 VIDEO
Președintele Nicușor Dan a răspuns din nou întrebărilor despre o posibilă căsătorie cu Mirabela Grădinaru, partenera sa timp de 20 de ani, cu care are doi copii. Șeful statului a declarat...
#andrea miklos, #cristin esanu, #atletism, #nunta , #stiri lifesport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Emma Raducanu a vorbit despre originile sale si publicul a ramas "socat". Ce scriu americanii
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Planul urgent al lui Ion Tiriac pentru "femeia perfecta": "Stiu ca ma vor amenda, dar sunt pregatit sa platesc!"

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „O să dau 4-5 milioane de euro”. Becali a anunțat cel mai scump transfer din istoria FCSB-ului
  2. Atleta de top din România s-a măritat cu antrenorul ei
  3. Mihai Stoica explică de ce FCSB joacă pe teren propriu cu puțini spectatori: "Adevărul e că așa a fost mereu"
  4. Taylor Swift, detronată! Cine este artistul invitat să cânte la cel mai așteptat eveniment din 2026
  5. Acuzații grave aduse lui Karim Benzema. L-ar fi „lucrat” pe antrenorul francez de la Al-Ittihad
  6. Kovacs va arbitra un duel de top din Champions League: meci de cinci stele, între reprezentantele din Spania și Italia
  7. „Am fost nedrepți cu el". Elias Charalambous, despre jucătorul „uitat” de la FCSB
  8. Deși a câștigat cu Oțelul, Becali recunoaște: „E rușinos”. Patronul FCSB și-a făcut calculele pentru play-off
  9. Cine e fotbalistul român numit „eroul fără pelerină” în Spania. Impresionează în La Liga, dar nu are loc în naționala lui Lucescu
  10. Reacție dură după FCSB – Oțelul 1-0: „O ciorbă de fotbal. Tănase? Investitor și actor în reclame”