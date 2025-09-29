Atleta de top din România s-a măritat cu antrenorul ei

Atleta Andrea Miklós, care a participat recent la Campionatele Mondiale de Atletism, s-a căsătorit în acest weekend.

Andrea s-a căsătorit cu antrenorul ei, Cristin Eșanu.

Andrea Miklós are 26 de ani și a obținut un rezultat de 50,90s la 400m, la CM de la Tokyo, unde a ajuns în semifinale.

"Casă de piatră, Andrea & Cristin! Atleta noastră, Miklós Andrea, singura sportivă din lotul României, sportivă CSM București, care a trecut de calificări la Campionatul Mondial de la Tokyo, unde a obținut un rezultat de 50,90s la 400m, a spus DA în acest weekend! Ne bucurăm să o felicităm pentru pasul frumos făcut în viața personală și să le urăm casă de piatră ei și antrenorului ei, Cristin Eșanu! Suntem mândri de tine, Andrea – atât pe pistă, cât și în afara ei!", au notat cei de la CSM București pe pagina de Facebook.

Anul trecut, la Campionatele Europene de la Roma, Andrea Miklós s-a clasat pe locul al cincilea.

La Jocurile Olimpice de la Paris, ea a ratat calificarea în finală, după ce a fost cronometrată cu timpul de 50 sec 78/100 în semifinale.

