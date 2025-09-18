Andreea Antonescu, adevărul despre relația cu Andreea Bălan și ruptura dintre ele: „Suntem în etapa în care e pauză”

Andreea Antonescu a oferit recent o privire sinceră asupra relației complicate dintre ea și Andreea Bălan, explicând motivele pentru care prietenia lor a cunoscut suișuri și coborâșuri de-a lungul timpului.

Potrivit Andreei Antonescu, legătura lor a fost solidă în momentele dificile, însă atunci când viața mergea bine, prietenia lor se răcea.

„Am fost alături una de cealaltă în etapele grele ale vieților noastre. Când era totul bine nu eram prietenele care să iasă la sucuri”, a explicat artista în cadrul podcastului moderat de Jorge.

Când au început tensiunile

Tensiunile dintre cele două au început încă de la formarea trupei André, la sfârșitul anilor ’90, când părinții lor le-au propus să cânte împreună. „Era o concurență. Publicul era destul de bine împărțit. Erau oamenii care real mă iubeau pe mine și oamenii care real o iubeau pe ea. Eram copii și ne certam din nimicuri. 'De ce ți-ai pus rujul ca al meu? Eu voiam să-mi fac ținuta bleu, de ce ți-ai făcut-o tu?' Cred că așa e între fete la vârsta respectivă”, a povestit Antonescu.

Chiar dacă în prezent nu mai comunică atât de des, Andreea Antonescu a subliniat respectul pe care îl are pentru realizările fostei colege.

„Suntem în etapa în care e pauză, liniște, între noi două. Toate cuvintele mele de laudă la adresa Andreei, n-am cum să nu o respect pentru tot ce a clădit, pentru toată ambiția, determinarea, munca ei, dar mai mult n-aș putea să spun”, a adăugat artista.

Întrebată dacă nu ar fi mai puternice dacă și-ar relua prietenia, Antonescu a explicat că nu mai pune astfel de întrebări.

„E foarte simplu. Dumnezeu îți dă oameni în viață pentru anumite perioade de timp, iar când consideră că misiunea lor în viața ta s-a terminat îi scoate. M-am gândit că, din moment ce sunt acum în acest punct al vieții mele, aici trebuie să fiu. Nu mă mai gândesc 'oare dacă?'. Trăiesc cu bucurie și cu recunoștință prezentul”, a încheiat ea.

Ce spune Andreea Bălan

Andreea Bălan a explicat în podcastul lui Bursucu că legătura ei cu Andreea Antonescu s-a răcit treptat după ce amândouă s-au întors din competiția America Express.

„Am simțit acea fetiță de 13 ani din Andre, care din nou face ceva ce nu-i place și din nou sunt cu persoana sau cu energia persoanelor care la vremea respectivă m-au supărat. Și mi-era greu și voiam să plec… Da, i-am spus, dacă am stat 24 din 24 am avut toate discuțiile. Și am plâns una pe umărul celeilalte și ea mi-a spus: ‘Știi că n-a fost vina mea, așa a fost să fie. Că și tatăl meu era într-un fel, și tatăl tău într-un fel și eram puse acolo și eu am înțeles.’ Adică, am iertat. Dar când s-a terminat America Express, s-a terminat și în sufletul meu”, a declarat Andreea Bălan.

Nu este pentru prima dată când Andreea Bălan vorbește despre motivele care au dus la răcirea prieteniei cu Andreea Antonescu. Într-un alt podcast, „Lucruri simple”, realizat de Horia Brenciu, artista a detaliat factorii care au contribuit la îndepărtarea de fosta colegă de trupă.

Chiar și după ce ambele au revenit în lumina reflectoarelor, Andreea Bălan și Andreea Antonescu au decis să pună punct colaborării muzicale, la scurt timp după ce au obținut locul 2 la emisiunea America Express.

„Acolo s-au întâmplat niște lucruri și acolo am rărit-o. Pentru că în America Express mie, personal, mi s-au redeschis niște vechi traume, lucru foarte bun pentru că așa m-a ajutat să le vindec, dar după aceea n-am mai simțit să mai continui cu Andre și în ziua de azi Andre nu mai este. Mă concentrez pe mine și pe cariera mea. (…) A fost ceva karmic de rezolvat și cred că noi am rezolvat karma asta în America Express, când am fost cu adevărat împreună și acolo s-a închis capitolul. Acolo, și eu și ea ne-am vindecat tot ceea ce aveam de vindecat, iar acum suntem foarte bine, dar separat. Adică ne vedem, ne salutăm, dar nu mai mult pentru că fiecare a evoluat emoțional, spiritual, în direcții complet diferite”, a precizat artista.

