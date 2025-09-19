Câți bani a primit Andreea Antonescu pentru a poza în Playboy la începutul carierei: „Puteai cumpăra cinci garsoniere”

Celebrități precum Nicoleta Luciu, Loredana Groza și Ioana Ginghină, cunoscute și pentru aparițiile provocatoare din revista Playboy, au fost recompensate cu onorarii consistente pentru pictorialele lor îndrăznețe. Printre acestea, Andreea Antonescu se detașează ca una dintre artistele care au primit una dintre cele mai mari sume pentru a poza nud.

Recent, Andreea Antonescu a dezvăluit, într-un podcast, suma impresionantă pe care a primit-o pentru celebrul pictorial și motivele care au determinat-o să accepte. Ba, mai mult, artista a dezvăluit și ce a făcut cu banii.

„Nu consideram că m-aș fi simți confortabil să pozez în Playboy. Suma pe care eu am cerut-o am sperat că o vor considera colosală și că nu mi-o vor putea plăti, de 30.000 de dolari, însă, cum cuvântul meu este mai important decât orice, am acceptat. La vremea aceea îți puteai cumpăra cinci garsoniere. Suma mi-a fost dată, am semnat contractul a doua zi. Ce am făcut cu banii? Au ajuns unde ar fi trebuit să ajungă, nu mi-am luat apartamente, s-a cam ales praful de ei”, a povestit artista.

De ce Andreea Bălan a refuzat

În contrast, colega ei de trupă, Andreea Bălan, a respins de fiecare dată ofertele venite de la celebra revistă, preferând să pozeze doar în lenjerie intimă. În 2007, a realizat un pictorial Playboy, dar fără a renunța complet la haine. Iată ce spunea artista la acel moment:

„În fiecare an, Playboy România îmi propune să pozez goală, iar eu îi refuz elegant, pentru că banii nu sunt pentru mine o motivație de a poza goală. Eu pozez sexy pentru cariera mea și pentru a-mi promova proiectele, dar în niciun caz de dragul unei reviste pentru bărbați nu voi poza goală. De exemplu, după ce m-au văzut la Dancing Around the World, cei de la Playboy Mexic mi-au oferit 20.000 de dolari, dar am refuzat. Doar ca să pozez goală pentru bani, nu se poate”.

Tatăl artistei, Săndel Bălan, a explicat și el alegerea fiicei sale. Săndel Bălan, fostul impresar al trupei Andre, a povestit motivul pentru care fiica sa, Andreea Bălan, a acceptat doar un pictorial în lenjerie, evitând complet fotografiile nud.

„Ea a pozat numai în lenjerie intimă, a fost decizia ei, nu am influențat-o cu nimic, eram și plecat pe șantier, ca inginer, prin țară. Ne-a anunțat că pozează, și pe mine și pe mama ei. Să pozeze total goală nu a dorit însă absolut deloc. Unele vedete au regretat, după ce au apărut dezbrăcate, în România încă există o concepție învechită, există o rușine. După vârsta de 18 ani, au fost numai deciziile Andreei, au fost bune. Ea știe ce îi face bine și ce nu. Cariera ei este și acum la vârf, iar asta demonstrează că ia decizii înțelepte”, a spus el, potrivit Click!

