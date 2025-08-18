Andreea Antonescu a cântat pe scenă fără public. Reacția artistei a stârnit valuri de comentarii online VIDEO

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 18 August 2025, ora 15:56
Andreea Antonescu ajunge la „Poftiți pe la noi” FOTO: Instagram/ Andreea Antonescu

Andreea Antonescu a avut parte recent de un moment deloc plăcut. Invitată să cânte într-o localitate din țară, artista a urcat pe scenă, însă nu a găsit în fața ei publicul la care se aștepta. Totul a fost surprins pe filmări care s-au răspândit rapid pe internet și au generat numeroase reacții.

Deși pregătită pentru un show complet, alături de dansatoarele sale și îmbrăcată provocator, cântăreața s-a trezit interpretând în fața unui public aproape inexistent. Cu toate acestea, ea și-a dus momentul până la capăt.

Internauții nu au ratat ocazia de a comenta imaginile, iar secțiunea de reacții a fost inundată de ironii și glume: "Ambii spectatori mulțumiți!" / "Este frumoasă, dar alte piese nu are. Și filmul Titanic este frumos, dar nu poți să-l revezi de 1000 de ori." / "Nu am participat deoarece nu am avut loc." / "Și cântăm cu toții tare! Să vă aud 🙄 care toți 🤦🏻‍♀️😂" / "Erau 10 oameni cu tot cu personalul 😂😂" / "Toată viața o să trăiască din melodia asta 😂" / "Unde sunt cei de la security? Să țină mulțimea sub control."

@geopitulescu Andreea Antonescu - Liberă la mare. Priseaca, 17 august 2025 #andre #hit ♬ Smooth Strut (Syn) - Ah2

Chiar dacă cele mai multe comentarii au fost ironice, au existat și voci care au apreciat profesionalismul artistei, subliniind faptul că a respectat programul și a urcat pe scenă, chiar și în lipsa publicului.

Ce greșeli nu ar mai face artista

Într-o declarație făcută cu ceva timp în urmă, Andreea Antonescu a privit înapoi la experiențele sale și a recunoscut că au existat momente în care a greșit. Artista a mărturisit că a învățat din acele situații și a subliniat că sunt anumite lucruri pe care nu le-ar mai repeta niciodată.

"Nu aș da niciodată bani pe lucruri care să consider eu că îmi aduc valoare. Am învățat de-a lungul timpului... Au fost momente în viața mea în care am aruncat banii pe tot felul de lucruri pe care mi le-am dorit, sau nu, dar am vrut să fie la mine în dressing. Ulterior am realizat că a fi bine cu tine însuți nu este neapărat despre lucrurile materiale, nu este neapărat despre lucrurile scumpe. La fel și cu operațiile estetice, dacă îți dorești, rezolvi un complex din copilărie, înțeleg, dar în rest, să cheltuiești niște bani pe ceva care consideri că-ți aduce un plus de imagine, nu sunt de acord. Suntem suficienți noi înșine, putem evolua și atrage atenția și din alte puncte de vedere, nu doar din punct de vedere al caroseriei, cum spunea tatăl meu, sau al vestimentațiilor foarte scumpe", a declarat Andreea Antonescu cu ceva vreme în urmă pentru Spynews.ro

