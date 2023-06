Câți bani a pierdut Andreea Antonescu la păcănele, în 30 de secunde: ”Mi-am promis să n-o mai fac”

Cunoscuta cântăreață Andreea Antonescu (40 de ani) a împărtășit cu fanii experiența scurtă și neplăcută pe care a avut-o cu jocurile de noroc.

Fotografindu-se în fața unor păcănele, Andreea Antonescu a precizat că acesta e un viciu de care a reușit să scape repede.

”O singură dată am jucat la cazino, prima dată când am ajuns în Vegas, am introdus în aparat 1 dolar, am câștigat 20, pe care i-am pierdut în 30 de secunde. Mi-am promis să n-o mai fac vreodată și de atunci singurul motiv pentru care merg la cazinourile din Las Vegas este să las aici o poză”, a precizat ea.