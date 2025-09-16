Andreea Antonescu dezvăluie cum ar trebui să fie bărbatul perfect pentru ea: „Să pot face echipă cu o persoană ca mine”

Andreea Antonescu a oferit recent detalii despre calitățile pe care le caută la viitorul partener de viață. După experiențele trăite, artista știe exact ce își dorește de la un bărbat și ce condiții trebuie să îndeplinească cel care îi va fi alături.

Vedeta, cunoscută de ani buni publicului și apreciată pentru cariera sa, se bucură și de o viață personală împlinită alături de cele două fiice ale sale, care îi aduc zilnic momente de fericire.

Invitată într-un podcast recent, Andreea Antonescu a vorbit sincer despre așteptările sale într-o relație. Artista a explicat ce calități consideră esențiale pentru bărbatul cu care ar putea forma un cuplu.

„Îmi doresc un om lângă mine care să fie nu neapărat ca mine, dar să fie o persoană care, înainte de toate, să fie acceptată de cele două fetițe ale mele, este extraordinar de important, și o persoană care să fie capabilă să facă echipă cu mine. Sunt, după cum îți spuneam, determinată, ambițioasă, nimic nu-mi stă în cale și nu cred că mi-a stat vreodată în viața asta. Când am avut vreun vis sau vreun plan am mers până în pânzele albe până l-am împlinit. Mi-ar plăcea, de data asta, să pot face echipă cu o persoană ca mine.”, a explicat Andreea Antonescu în podcastul lui Jorge.

Pentru artista de 46 de ani, iubirea nu mai reprezintă doar atracția sau emoția momentului, ci o relație matură, bazată pe compatibilitate și respect reciproc. Un criteriu esențial pentru ea este ca viitorul partener să fie acceptat și iubit de fetițele sale.

Într-un interviu anterior, Andreea a vorbit și despre relația dintre fiicele sale. Întrebată dacă Sienna, fiica cea mare, a simțit vreodată gelozie față de Victoria, ea a răspuns că nu și că, dimpotrivă, o iubește foarte mult pe mezina familiei.

„De câteva luni încoace am tot susținut că fetițele mele sunt minunile vieții mele și că sunt cele mai importante ființe de pe fața pământului. Ele îmi dau putere și aș vrea să consider că sunt o mamă care știe că viitorul copiilor, sănătatea mentală și bucuriile, fericirile lor, sunt scopul vieții noastre și atunci ești conștient că restul sunt doar detalii.”, a declarat Andreea Antonescu la Antena Stars.

