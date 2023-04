Jurnalistul care s-a despărțit de Andreea Antonescu după ce au devenit părinți: ”Ea e vedetă, dacă așa a simțit să facă...”

Andreea Antonescu a luat prin surprindere pe toată lumea după ce a anunțat că s-a despărțit de ziaristul Victor Vrînceanu, fostul redactor-șef de la Cancan.

Andreea Antonescu a invocat nepotriviri de caracter și l-a șters pe Victor din toate pozele de pe rețelele sociale. Cântăreața abia ce devenise mămică a doua oară în luna decembrie, când a dat naștere unei fetițe.

”Nu a fost o despărțire în care cineva lasă pe altcineva. Am avut o discuție matură, în care am cântărit și analizat totul foarte bine. Și am ajuns la concluzia că este mai bine să ne despărțim acum, fiind vorba de o nepotrivire de caracter care poate ar fi dăunat tare mai târziu. Au existat anumite nemulțumiri de ambele părți, în măsuri egale aș spune eu. Legat de postarea făcută, nu am știut de ea. Ea a publicat-o a doua zi dimineață după discuția avută cu o seară înainte”, a menționat după câteva zile Victor Vrînceanu, pentru Cancan.ro.

”Dacă așa a simțit ea să facă...Eu nu sunt genul care să postez în social media tot ce fac, pas cu pas. Și când am mai apărut prin diverse story-uri, erau reposturi de pe contul ei. Ea este vedetă, are o comunitate mare de urmăritori, iar statutul său este cu totul altul. Înțeleg asta. Eu nu am de ce să fac astfel de lucruri. Meseria mea este una, meseria ei este alta. Și implică poate să facă și astfel de postări ce țin chiar și de momente foarte intime. Meseria mea de ziarist nu are legătură cu prezentarea vieții mele personale în spațiul public”, a mai spus jurnalistul.

