Mama Andreei Antonescu s-a căsătorit. Motivul pentru care artista a lipsit de la eveniment

Mioara, mama cântăreței Andreea Antonescu, s-a căsătorit recent cu bărbatul cu care are o relație de peste două decenii, de la evenimentul desfășurat în SUA lipsind însă cunoscuta artistă.

Mioara Antonescu și Karol Szekeres au decis să-și unească destinele abia acum, deși formează un cuplu de foarte mulți ani, după decesul tatălui Andreei.

Din păcate pentru ea, Andreea Antonescu a lipsit de la nunta mamei sale, din cauza faptului că are două fetițe mici, una care a început școala și una care nu are încă un an, motiv pentru care ar fi suportat cu greu un zbor cu avionul până în SUA.

