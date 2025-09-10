Andreea Antonescu pleacă din România cu fiicele ei. Sienna începe școala în SUA: „Sunt capabilă să renunț la absolut orice pentru viitorul lor”

Andreea Antonescu, la 43 de ani, traversează o nouă etapă în viața personală și profesională. Artista a decis să se mute temporar în Statele Unite, pentru a fi alături de fiicele sale. Sienna, fata cea mare, a început deja școala peste ocean, iar în scurt timp, Andreea și mezina, Venice, i se vor alătura.

Vedeta spune că este pregătită să facă orice sacrificiu pentru viitorul copiilor săi, chiar dacă asta înseamnă să-și lase în urmă, pentru o vreme, tot ceea ce are în România.

„Același pas îl voi face și acum. Sienna a plecat deja în Statele Unite, pentru că începe școala acolo. Voi pleca și eu cu Venice în câteva săptămâni. Pentru o perioadă. Ne vom întoarce, cel mai probabil, în perioada sărbătorilor de Crăciun. (…) Consider că fetițele mele merită lucrul acesta. Consider că pentru ele trebuie să fac orice și sunt capabilă să plătesc orice preț pentru binele lor, și pentru o mamă e foarte important să știe că fetițele ei sunt pe un drum corect, frumos și bun. Și asta fac pentru ele. Da, sunt capabilă să renunț la absolut orice pentru viitorul lor. Pentru o perioadă vom merge acolo din nou. Ele sunt foarte încântate”, a mărturisit artista în cadrul „The News Man Podcast”.

Mutarea temporară în SUA vine la doar doi ani după ce cântăreața a devenit mamă pentru a doua oară. Chiar dacă schimbarea nu este una ușoară, Andreea consideră că alegerea este necesară pentru binele fiicelor ei.

Într-un interviu recent pentru VIVA!, vedeta a vorbit deschis și despre cel mai dureros episod al vieții sale: pierderea tatălui.

Ads

„Există ceva mai rău decât pierderea definitivă a unui părinte sau a unei persoane dragi? Am trecut prin multe în această viață, iar până în prezent pot confirma că acel eveniment este singurul care m-a doborât și care m-ar doborî în continuare. Tocmai de aceea, sunt conștientă că orice alte situații sunt trecătoare și rezolvabile. Oricât de greu mi-ar fi în unele momente, îmi dau seama că totul este trecător, nimic definitiv, că poți face și desface orice, trebuie doar să-ți găsești puterea de a te ridica de jos și de a merge mai departe cu capul sus, eu găsindu-mi forța în fetițele mele. Am fost acuzată de multe ori că sunt prea puternică. Da, sunt, nu mi-a dat viața altă alternativă, a trebuit să-nvăț să trec peste orice și să merg mai departe. Sunt foarte puternică, dar și vulnerabilă și sensibilă, poate mult mai sensibilă decât par”, a declarat Andreea Antonescu pentru revista VIVA!

Ads