Andreea Bălan, în război cu fostul soț: ”N-a plătit pensia!” Răspunsul actorului: ”Nu mi-e rușine”

Cântăreața Andreea Bălan (38 de ani) se află într-un conflict interminabil cu fostul soț, actorul George Burcea, artista acuzându-l inclusiv de faptul că n-a plătit pensia alimentară pentru cele două fetițe.

”Tatăl copiilor mei se laudă în presă (la cine îl ascultă) că a obținut prin ordonanță să vorbească la telefon cu fetele de trei ori pe săptămână atunci când e plecat din țară, dar uită să spună și că, de când s-a întors (după patru luni în care nu le-a văzut) că le-a luat 2 ore într-o zi și alte 3 în altă zi – nedorind să respecte programul de vizită cu cele 2 weekenduri în care poate să le ia. Totodată uită să spună că pensia alimentară (cei 500 RON pe care i-a stabilit singur conform veniturilor declarate), nu a plătit-o de 4 luni în condițiile în care se laudă cu o activitate intensă în America”, a declarat Andreea Bălan, pentru spynews.ro.

”Ține una cu “cei 500 RON” pe care eu i-aș fi stabilit singur. Oameni buni, credeți că într-un proces atât de mediatizat care ține de mai mult de 3 ani și care, apropo, încă nu s-a încheiat (așa cum se spune în presă), pot eu să decid ceva de capul meu? Judecătoria a decis în funcție de veniturile mele ca pensia alimentară să fie 595 RON.

Da! Ați auzit bine! Nu mi-e rușine să spun că veniturile mele nu sunt cele speculate în articole. Nu mi-e rușine să zic că nu am câștigat cât aș fi vrut în anii ăștia. Atât am avut, iar pensia a fost hotărâtă în conformitate cu veniturile. Să nu mai spun că mare parte din banii câștigați s-au dus către avocați. De ce? Pentru că de aproape 3 ani jumătate sunt târât în procese, mi se trimit notificări aproape lunar și toate lucrurile astea costă cum nu vă puteți închipui. Însă până acum am câștigat fiecare proces și sper că așa va fi în continuare.

Ads

Credeți că dacă aveam mai mult, nu dădeam copiilor? Recunosc faptul că am lângă mine și o parteneră care mi-a fost alături mereu, din toate punctele de vedere și pentru asta îi mulțumesc. Iar fetițele de câte ori au venit la mine și la Viviana, au fost tratate cu tot ce ne-am permis noi mai frumos. Cât va mai continua mama copiilor să își mai bată joc de faptul că situația mea financiară nu este la nivelul ei. A făcut asta pe tot parcursul relației, o face și acum. Ea e superioară și toți cei din jurul ei, inferiori.

Dar lucrul acesta se va schimba. Mă dezvolt pe zi ce trece, sunt mândru de toată activitatea mea, muncesc enorm la visul meu, dar o fac în ritmul meu. Nu suntem toți predestinați să facem nu știu ce sumă de bani până la nu știu ce vârstă și nu ar trebui să ne lăsăm călcați în picioare din acest motiv. Am susținerea unei partenere extraordinare și simt că am înflorit”, a răspuns George Burcea pe contul său de Facebook.