Drama ascunsă pe care o trăiește Andreea Bălan, care îi poate afecta relația cu iubitul tenismen

Andreea Bălan (39 de ani), divorțată și mamă a două fetițe, e îndrăgostită lulea și nu ratează nicio ocazie de a fi lângă iubitul ei, tenismenul Victor Cornea, însoțindu-l pe acesta la aproape toate competițiile la care participă.

Deși sunt de numai câteva luni împreună, Andreea și Victor vor să se mute împreună și se gândesc să se mute împreună, ceea ce ar duce echipa la alt nivel.

Sportivul mai mic decât Andreea cu zece ani trebuie să țină cont însă de un lucru, o dramă pe care cântăreața o ține destul de bine în secret.

Conform cancan.ro, După ce a adus-o pe lume pe micuța Clara, cea de-a doua fetiță a ei, vedeta de televiziune a suferit o embolie amniotică. Concret, lichidul amniotic din uter a ajuns în sânge. La acea vreme, blondina a dus o luptă cumplită pentru a supraviețui, fiind supusă la câteva intervenții chirurgicale.

„Momentul a fost o cumpănă. Pentru că eu am pierdut și o parte din mine, eu nu mai sunt întreagă și n-am spus niciodată de ce nu mai pot să fac copii. Și nici nu știu dacă am să spun vreodată, dar eu nu mai sunt la fel”, spunea Andreea Bălan, acum ceva vreme.

„Întreaga echipă m-a salvat. Când m-am trezit mi s-a spus ce s-a întâmplat, că am fost la un pas de moarte, dar mi-au comunicat și o veste mai proastă, pe care nu am făcut-o publică și nici nu o pot face. Atunci mi-am dat seama că dacă nu am sănătate nu pot face nimic. A fost îngrozitor, crunt. Este vorba despre o chestie pe viață. Poate odată o s-o fac (nr. o să spună despre ce este vorba), dar acum nu mă simt pregătită”, mărturisea Andreea Bălan, în podcastul lui Măruță.

Andreea Bălan nu mai poate rămâne însărcinată, deși își dorește încă un copil. Sigur că, vedeta de la Antena 1 s-a gândit la alte modalități. „Eu nu mai pot să-l fac. Îmi doresc un băiat. M-am gândit, poate aș putea să apelez la o mamă-surogat”, dezvăluia Andreea Bălan, în podcastul lui Damian Drăghici.

Iubitul a câștigat turneul de la Banja Luka

În acest timp, iubitului Andreei îi merge foarte bine.Perechea româno-austriacă Victor Vlad Cornea/Philipp Oswald a câștigat, sâmbătă, finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis challenger de la Banja Luka (Bosnia-Herţegovina), dotat cu premii totale de 118.000 de euro.

Principalii favoriţi s-au impus după o oră şi 25 de minute în faţa cuplului Andrei Golubev (Kazahstan)/Denis Molcianov (Ucraina), cap de serie numărul doi, scor 3-6, 6-1, 15-13.

Cu această victorie, iubitul cântăreței Andreea Bălan va urca începând de luni pe poziția 71 în clasamentul ATP de dublu, cea mai bună clasare din cariera lui Victor Cornea.