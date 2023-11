Andreea Bălan l-a iertat definitiv pe fostul soț George Burcea: ”Sunt cea mai fericită, e mai bine pentru fetițe”

Într-o perioadă în care se află într=o relație cu tenismenul Victor Cornea, cântăreața Andreea Bălan a decis să renunțe la acuzațiile pe care i le-a adus fostului soț, George Burcea, cu care are două fetițe

După separare, Andreea Bălan și George Burcea s-au războit în declarații, iar vedeta l-a dat în judecată pe actor pentru calomnie și declarații mincinoase.

„Eu am decis să nu mai continui și nu am mai depus actele conform procedurilor. Sunt cea mai fericită din lume și nu mai am timp și energie negativă să aloc proceselor. Totodată cred că este mai bine și pentru fetițe ca părinții lor să fie OK unul cu celălalt", a declarat Andreea Bălan pentru spynews.ro.

