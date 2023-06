Cum a reacționat mama Andreei Bălan când l-a văzut pe iubitul mai mic cu zece ani decât fiica ei

Andreea Bălan (39 de ani) iubește din nou, după despărțirea de George Burcea, tatăl celor două fetițe ale sale, artista cuplându-se cu tenismenul român Victor Cornea.

Acesta este cu zece ani mai mic decât ea, dar vârsta nu e un impediment în relația lor.

„În ultimii doi ani am așteptat, am avut răbdare și am lucrat foate mult cu mine și a venit la momentul potrivit, când m-am calibrat. S-au aliniat astrele. Suntem amândoi treziți spiritual și spiritualitatea ne-a legat cumva. Și discuțiile despre spiritulitate. Pe mine m-a atras foarte mult munca, disciplina. Am fost foarte impresionată de trofeele lui. Pentru mine limbajul iubirii este admirația. Îl admir pentru toată munca depusă. Este în ascensiune. Sunt cea mai mare susținătoare a lui, sunt majoreta lui”, a spus Andreea Bălan la Antena Stars.

„Suntem la început, dar faptul că ne-am asumat înseamnă că există o legătură profundă. Există o relație serioasă, cu sentimente profunde. Fetițele mele nu-l cunosc deocamdată, dar sunt convinsă că îl vor admira așa cum o fac și eu. De ceva timp Ella îmi spune că vrea să meargă la tenis. Cred că de săptămâna viitoare o duc la tenis. Mama l-a cunoscut. Îl place foarte mult. Îl simte că e foarte bun. Un om cu suflet cald”, a povestit Andreea Bălan la scurt timp după ce și-a asumat relația cu Victor Cornea.

