Câte procese i-a intentat Andreea Bălan fostului soț: "Merg cu ele mai departe"

Andreea Bălan și George Burcea au fost împreună o perioadă lungă de timp, fiind în prezent părinții celor două fiice, care au rămas în grija artistei. Căsnicia lor nu a durat mai mult de un an, iar după lungi discuții, fiecare a mers pe drumul său.

Deși toți se așteptau ca după divorț lucrurile să se îndrepte în bine, se pare că cei doi nu-și vorbesc nici acum. Nu au păstrat nicio relație de amiciție și nici de respect, de dragul fiicelor lor, ba mai mult sunt adversari în instanță.

„Sunt mai multe procese. Procesul pentru copii, de custodie și pentru pensie alimentară, care s-a terminat. Am avut fondul și am făcut Apel la acel proces pentru programul de vizitare și pensie alimentară retroactivă, că nu s-a dat. Iar eu cer în continuare cu custodia exclusivă, mai ales că el s-a mutat în America de luni de zile. Eu am nevoie de custodie exclusivă, pentru că toate deciziile sunt la mine, aici, și eu am grijă exclusiv de copii. El locuiește acolo, iar mie îmi trebuie hârtii și e complicat.

Pe lângă acesta, mai există un proces de calomnie, pe care i l-am deschis eu lui pentru postările pe care le-a făcut acum mult timp. Dar procesele acestea sunt deschise acum un an și jumătate. Dacă ar fi fost acum, nu le mai dădeam așa o importanță, dar odată ce au fost deschise, merg cu ele mai departe. Acum, la nivelul de înțelepciune la care sunt, nici nu mă gândesc la ele. Se ocupă avocații mei și ele merg în continuare, pentru că așa trebuie.

Cu cât trece timpul, nu mă mai interesează acest subiect. Ce mă interesează e să am grijă de fetițele mele, să le fie bine. Dar, într-adevăr, cel de custodie e important pentru că e vorba de logistică, el locuind acolo eu am nevoie de hârtii aici. Și acum Ella intră în clasa l, la școală. Acum e clasa 0 și e nevoie de hârtii, să fie aici, să semneze. Și el nu este”, a dezvăluit Andreea Bălan într-un interviu pentru Viva.ro.