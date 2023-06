Cum au reacționat părinții lui Victor Cornea când au aflat că fiul lor se iubește cu Andreea Bălan

Andreea Bălan iubește și e iubită, simțindu-se în al nouălea cer în relația cu tneismenul Victor Cornea, chiar dacă acesta e mai mic cu zece ani decât ea.

„În ultimii doi ani am așteptat, am avut răbdare și am lucrat foate mult cu mine și a venit la momentul potrivit, când m-am calibrat. S-au aliniat astrele. Suntem amândoi treziți spiritual și spiritualitatea ne-a legat cumva. Și discuțiile despre spiritulitate. Pe mine m-a atras foarte mult munca, disciplina. Am fost foarte imresionată de trofeele lui. Pentru mine limbajul iubirii este admirația. Îl admir pentru toată munca depusă. Este în ascensiune. Sunt cea mai mare susținătoare a lui, sunt majoreta lui”, a spus Andreea Bălan la Antena Stars.

Artista a ținut să precizeze că relația ei cu părinții tenismenului este una foarte bună.

„Ce vreau să clarific! Părinții lui mă acceptă și mă iubesc foarte mult. A apărut un articol unde scria că părinții lui nu m-ar accepta. Nu este adevărat! Părinții lui mă acceptă. Am fost acasă la el, la Sibiu și ne înțelegem minunat. Sunt niște oameni extraordinari”, a spus Andreea Bălan.

Victor Cornea are 29 de ani și în prezent ocupă locul 83 la dublu în clasamentul ATP și își dorește să ajungă anul acesta în top 10.

