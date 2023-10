Decizia importantă pe care au luat-o Andreea Bălan și Victor Cornea după doar patru luni de relație

Andreea Bălan și Victor Cornea nu formează un cuplu de mult timp, însă au luat o decizie neașteptată.

Cei doi au decis să se mute împreună în vila de două milioane de euro pe care cântăreața o deține în Pipera.

Victor Cornea a confirmat: "Da, vă mulţumesc mult pentru dreptul la opinie. Sunt convins că pozele şi faptele vorbesc de la sine şi am încredere că totul este şi va fi foarte bine", a spus el pentru cancan.ro.

Victor Cornea și Andreea Bălan s-au cunoscut pe Instagram în urmă cu doar câteva luni.

„Am fost la tine în emisiune și am vorbit despre spiritualitate. Atunci când s-a făcut liniște și am putut să vorbesc așa vreo 2 minute despre spiritualitate și voi m-ați ascultat. Eu am decupat acel filmuleț, l-am pus pe Instagram și s-a viralizat, a făcut 1.5 milioane (nr. de vizionări). El fiind pe spiritualitate și trezit spiritual, a ajuns acest filmuleț la el în feed-ul de Instagram că el nu mă urmărea. Pur și simplu mi-a lăsat un mesaj: Felicitări, Andreea, ești genială. Eu de obicei nu răspund la mesajele bărbaților care îmi scriu Ce frumoasă ești, că nu mă interesează”, a povestit Andreea Bălan în emisiunea lui Capatos.

Andreea Bălan are două fetiţe din mariajul cu George Burcea, Ella şi Clara, în timp ce Victor Cornea are un băieţel dintr-o relaţie anterioară.

