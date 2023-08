Cum a cucerit-o tenismenul Cornea pe Andreea Bălan: ”Eu nu răspund bărbaților care îmi scriu ce frumoasă sunt”

Andreea Bălan (39 de ani), divorțată și mamă a două fetițe, trăiește o nouă poveste de dragoste alături de un tenismen cu 10 ani mai tânăr, Victor Cornea, singurul român din Top 100 mondial, în proba de dublu.

În cadrul unei emisiuni TV, Andreea Bălan a deslusșit misterul de felul în care a intrat în legătură cu sportivul originar din Sibiu.

„Am fost la tine în emisiune și am vorbit despre spiritualitate. Atunci când s-a făcut liniște și am putut să vorbesc așa vreo 2 minute despre spiritualitate și voi m-ați ascultat. Eu am decupat acel filmuleț, l-am pus pe Instagram și s-a viralizat, a făcut 1.5 milioane (nr. de vizionări). El fiind pe spiritualitate și trezit spiritual, a ajuns acest filmuleț la el în feed-ul de Instagram că el nu mă urmărea.

Pur și simplu mi-a lăsat un mesaj «Felicitări, Andreea, ești genială». Eu de obicei nu răspund la mesajele bărbaților care îmi scriu ce frumoasă sunt, că nu mă interesează. Când mi se scrie să mă cucerească, nu mă interesează, nu răspund. Nu consider că trebuie să mă agăți pe Instagram, nu e locul potrivit. Acestui mesaj am răspuns tocmai pentru că avea legătură cu spiritualitatea și apoi am început să vorbim”, a povestit Andreea Bălan la Xtra Night Show.

