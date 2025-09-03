Andreea Bălan, deranjată de prezența Vivianei Sposub în viața fiicelor ei și ale lui George Burcea: „Ea era doar o victimă a insistențelor lui”

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 11:29
Andreea Bălan, deranjată de prezența Vivianei Sposub în viața fiicelor ei și ale lui George Burcea: „Ea era doar o victimă a insistențelor lui"
Andreea Bălan a discutat recent despre relația cu fostul soț, George Burcea, și despre impactul prezenței Vivianei Sposub în viața acestuia, subliniind că a ales să renunțe la procese pentru binele copiilor lor.

Într-un interviu pentru podcastul „Despre femeie cu Mihaela Tatu”, artista a explicat cum se raportează actorul la fetițele lor, Ella Maya și Clara Maria, și ce anume a deranjat-o pe parcursul relației lui cu Sposub.

„Ele au fost și sunt victime colaterale (partenerele foștilor ei iubiți – n.red.). Greșeala întotdeauna este la bărbat. Ele pur și simplu erau angrenate. De exemplu, fosta tatălui fetițelor mele publica poze cu fetițele mele, mă deranjau lucrurile astea la un moment dat. Dar ea era doar o victimă a insistențelor lui. Greșelile fundamentale sunt la bărbat, nu la femeile care au fost în viețile lor la vremea respectivă”, a spus Bălan.

Cântăreața a recunoscut că, de-a lungul timpului, Burcea nu s-a implicat suficient în creșterea celor două fetițe. După divorț, chiar dacă a trecut prin tensiuni și procese, Andreea a ales să adopte o atitudine echilibrată pentru a le oferi copiilor stabilitate.

„Durerea este foarte mare în momentul în care tu, ca femeie, te separi, divorțezi. La început bărbații par implicați. Mai târziu, când se liniștesc apele, tot greul cade pe mamă. Mama rămâne cum poate să crească copiii. În primă fază te simți abandonată și există această furie, și el are furie și tot așa. Eu am început cu procese, dar am înțeles, prin meditație și vindecare, că fetițele mele sunt jumătate eu, jumătate tatăl lor, și eu trebuie să accept această jumătate. Dacă o resping înseamnă că-mi resping copiii. Eu l-am ales să fie tatăl copiilor mei și trebuie să-l accept așa cum e. Am renunțat la procese și am încercat să fac o relație cât de cât echilibrată. Clar că nu-mi convin multe. Și, de-a lungul timpului, nu a fost un tată foarte implicat, dar încerc pe cât posibil eu să le dau impresia fetițelor că totul este bine și că tatăl lor le iubește. Tot timpul le spun: mami te iubește, tati te iubește. Ele trebuie să crească cu ideea că sunt iubite și merită tot ce e mai bun”, a adăugat ea.

Cum se descrie George Burcea ca tată?

Pe de altă parte, George Burcea a explicat că experiențele sale din copilărie l-au determinat să fie un tată atent, oferindu-le fetelor stabilitatea și afecțiunea de care el nu a avut parte.

„Îmi place să cred că sunt un tată cool. Asta poate și pentru faptul că noi nu am avut parte de aceeași alinare, aceleași jocuri și alte lucruri. (…) Acum noi, ca părinți, dorim să le oferim copiilor tot ce noi nu am avut. Cred că este sănătos pentru orice părinte, și mai ales pentru copii, să te pui la mintea lor. De ce? Nu numai pentru că este nevoie, sau că trebuie, că nu trebuie, ci pentru că rămâi tânăr, copiii au nevoie de joacă. Dacă atunci când ești copil nu te joci, ce faci când ești matur? (…) E nevoie să ne distrăm. Dacă ei vor să stau în cap 5 minute, fac tot posibilul să stau în cap 5 minute”, a declarat actorul pentru Știrile Antena Stars.

