Motivul real al plecării Andreei Bălan de la „Te Cunosc de Undeva”. Cu ce persoană din echipă a intrat în conflict

Autor: Andrada Dumitrescu
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 10:24
532 citiri
Andreea Bălan la petrecerea Viva! FOTO: Instagram/ Andreea Bălan

Andreea Bălan și-a amintit cu recunoștință de omul care i-a deschis drumul în muzică: regretatul Mihai Constantinescu. Artista l-a menționat cu emoție și în concertul pe care l-a susținut miercuri seară în Parcul Herăstrău, în fața celor mici, unde a urcat pe scenă și alături de cele două fetițe ale sale, interpretând împreună câteva melodii.

Într-un interviu acordat pentru Viva.ro, cântăreața a vorbit deschis nu doar despre acest moment special, ci și despre adevăratul motiv pentru care a decis să părăsească emisiunea „Te cunosc de undeva”. În prezent, vedeta se pregătește pentru un nou sezon al show-ului „Vedeta familiei”, difuzat la TVR, unde spune că se simte apreciată și respectată.

Referindu-se la plecarea de la Antena 1, Andreea a explicat că nu a existat niciun conflict cu postul de televiziune, ci doar o neînțelegere cu echipa nouă de producție.

„La un moment dat nu am mai rezonat cu noul producător, nu am mai rezonat cu ideile noilor producători. Pentru că erau producători noi. Producătorii vechi, cu care lucram de 12 ani, s-au mutat la Vocea României, la Pro TV și au venit producători noi. Dar cu Antena 1 am rămas în relații bune. Cu Antena 1 nu am avut probleme. Mă înțeleg foarte bine cu toți producătorii din Antenă.”

Artista a subliniat că totul a fost o chestiune punctuală, legată de persoanele implicate în proiect.

„A fost o problemă strict cu producătorul acestei emisiuni. Nu a avut nicio legătură Antena 1 cu neînțelegerile mele cu noii producători. Antena 1 este un trust extraordinar unde eu, oricând, pot să am proiecte. Merg la Neatza unde îmi cânt piesele…. Se întâmplă clinciuri între oameni, nu între mine și un trust. Cu un anumit om, o femeie.”

Acum, Andreea Bălan spune că își găsește echilibrul profesional la TVR: „Momentan sunt la TVR, unde mă simt respectată. Am două sezoane pe an la Vedeta familiei și mă simt mult mai bine aici, în acest moment, la TVR”.

