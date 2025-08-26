Andreea Bălan, în același restaurant cu George Clooney și Adam Sandler în Italia. Artista se bucură de vacanța alături de Victor Cornea VIDEO

Andreea Bălan și logodnicul ei, Victor Cornea, au început vacanța în Italia cu o experiență greu de uitat. Cuplul a ales din nou Como, locul unde anul trecut sportivul a obținut o mare victorie, însă de această dată surprizele nu s-au limitat doar la tenis.

Într-una dintre zile, după ce Victor și-a început dimineața pe terenurile de la Villa d’Este, cei doi au mers la prânz la un restaurant unde s-au trezit în compania unor staruri de la Hollywood: George Clooney, soția sa Amal și copiii lor, dar și actorul Adam Sandler. Întâmplarea i-a impresionat pe amândoi, iar Andreea a povestit totul cu entuziasm pe rețelele sociale.

„Am revenit la Como, un loc special pentru noi și cu totul aparte pentru Victor, care anul trecut a câștigat trofeul turneului de aici. Dimineața a început cu antrenament pe terenurile superbe de la Villa DEste, iar la prânz am avut parte de o surpriză hollywoodiană: i-am întâlnit pe George Clooney cu familia și pe Adam Sandler. Între priveliștea încântătoare, masa delicioasă și atmosfera unică, Como ne cucerește de fiecare dată”, a scris artista alături de câteva imagini care au atras rapid atenția fanilor.

Ads

Planurile lor de viitor sunt deja bine conturate. Cei doi urmează să își unească destinele în 2026, însă, pentru moment, păstrează discreția asupra datei exacte și a locației.

„Nunta o să fie la anul, undeva în primăvară sau vară. Momentan e prea devreme să discutăm de pregătiri, dar am stabilit când facem. Avem data stabilită, avem locația, dar urmează să anunțăm. Mai întâi e Sala Palatului, iar apoi nunta”, a declarat artista.

Cât despre viața de familie, Andreea mărturisește că se simt deja împliniți alături de copiii lor. Cele două fetițe ale sale s-au atașat de Victor, iar acesta are, la rândul său, un băiat de 12 ani. „Nu ne mai dorim copii niciunul! El nu își dorește. Are deja un băiețel, are 12 ani, are toată cariera înainte. Eu știu ce presupune, dar și el, cumva! Nu ne dorim”, a adăugat artista.

Ads