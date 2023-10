Iubitul Andreei Bălan are un copil dintr-o relație anterioară. Când a devenit tenismenul Victor Cornea tată

Andreea Bălan și Victor Cornea sunt împreună de patru luni și dragostea plutește în jurul lor, chiar dacă sunt despărțiți de zece ani ca vârstă și au și obligații familiale.

Dacă despre Andreea se știe că a fost căsătorită și are două fetițe, despre Victor Cornea s-a aflat abia acum că este tată.

Tenismenul de 30 de ani are un băiat dintr-o relație consumată când era foarte tânăr.

„Am o relație foarte bună cu el, cu copilul meu, Luca, dar și cu mama lui, Irina, o fată pe care am cunoscut-o cu ceva vreme în urmă, pe când eram mult mai tânăr. Irina este bucureșteancă și am avut o poveste frumoasă de dragoste, cândva. Așa a fost situația atunci, eu am stat mult timp în Statele Unite în acea perioadă…

Am avut o relație bună, dar am decis să o luăm fiecare pe drumul lui, cu propria lui carieră! Luca are 10 ani, este clasa a V-a și stă cu mama lui în București și ales să joace fotbal, iar nu tenisul de câmp, după modelul meu. Nu l-am constrâns, ba chiar l-am ajutat să se înscrie la Dinamo, la o grupă de copii, un club la care de altfel activez și eu. Vă asigur că mă înțeleg foarte bine cu băiatul meu, nici vorbă de a-mi uita de îndatoririle ce-mi revin.

Luca a fost și la ziua mea de naștere și a fost prezent și la ziua Elei (n.r. Andreea Bălan, actuala iubită a lui Victor Cornea). Se înțelege bine și cu Ela, așa că nu există probleme! Nu înțeleg deloc de unde vin anumite acuze la adresa mea, pe acest subiect, mai ales că nu am ascuns niciodată copilul…”, a spus el pentru cancan.ro.

