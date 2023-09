Surpriză de proporții! Andreea Bălan s-a împăcat cu fostul soț, după patru luni de relație cu tenismenul Victor Cornea

Andreea Bălan zâmbește din nou, după ce s-a împăcat cu fostul soț, George Burcea, tatăl celor doi copii ai ei.

Artista de 39 de ani s-a cuplat cu tenismenul Victor Cornea, mai mic cu zece ani decât ea, și de câteva luni radiază de fericire, fiind prezentă la toate marile competiții la care a participat acesta.

Faptul că are un nou iubit nu a împiedicat-o pe Andreea Bălan să se împace cu fostul soț, George Burcea, pe care l-a dat în judecată, după ce a divorțat de el.

Cei doi au fost astăzi împreună la grădiniță și ulterior la școală, alături de fiicele lor.

Până acum, ei nu au păstrat nicio relație de amiciție și nici de respect, ba din contră sunt adversari în instanță.

„Sunt mai multe procese. Procesul pentru copii, de custodie și pentru pensie alimentară, care s-a terminat. Am avut fondul și am făcut Apel la acel proces pentru programul de vizitare și pensie alimentară retroactivă, că nu s-a dat. Iar eu cer în continuare cu custodia exclusivă, mai ales că el s-a mutat în America de luni de zile. Eu am nevoie de custodie exclusivă, pentru că toate deciziile sunt la mine, aici, și eu am grijă exclusiv de copii. El locuiește acolo, iar mie îmi trebuie hârtii și e complicat.

Pe lângă acesta, mai există un proces de calomnie, pe care i l-am deschis eu lui pentru postările pe care le-a făcut acum mult timp. Dar procesele acestea sunt deschise acum un an și jumătate. Dacă ar fi fost acum, nu le mai dădeam așa o importanță, dar odată ce au fost deschise, merg cu ele mai departe. Acum, la nivelul de înțelepciune la care sunt, nici nu mă gândesc la ele. Se ocupă avocații mei și ele merg în continuare, pentru că așa trebuie.

Cu cât trece timpul, nu mă mai interesează acest subiect. Ce mă interesează e să am grijă de fetițele mele, să le fie bine. Dar, într-adevăr, cel de custodie e important pentru că e vorba de logistică, el locuind acolo eu am nevoie de hârtii aici”, a dezvăluit Andreea Bălan într-un interviu pentru Viva.ro.

