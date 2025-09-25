Andreea Bălan, urare emoționantă pentru partenerul ei. Victor Cornea a împlinit 32 de ani: „Un om extraordinar”

Andreea Bălan și Victor Cornea FOTO Instagram Andreea Balan

Andreea Bălan și-a emoționat fanii de pe Instagram cu o declarație specială pentru iubitul ei, tenismenul Victor Cornea, care miercuri, 24 septembrie, a împlinit 32 de ani.

Cu această ocazie, artista a publicat un videoclip cu imagini din povestea lor de dragoste și a transmis un mesaj plin de recunoștință și admirație:

„La mulți ani, iubirea mea! Astăzi este o zi specială, ziua în care s-a născut omul care ne-a adus mie și fetițelor mele liniște, pace și iubire adevărată. Sunt extrem de recunoscătoare că ești în viața noastră, că ne iubești pe toate trei și că, datorită ție, ne simțim cele mai fericite și împlinite.”

Andreea l-a descris pe Victor ca pe un campion nu doar pe terenul de tenis, ci și în viața de zi cu zi:

„Victor, ești un om extraordinar, un campion pe teren și în viața reală! Nu am mai întâlnit niciodată pe cineva atât de ambițios, atât de disciplinat, atât de empatic și atât de frumos sufletește… și fizic. Te admir pentru tot ceea ce ești și pentru tot ce faci, pentru felul în care ne faci să zâmbim în fiecare zi și pentru bunătatea pe care ne-o oferi necondiționat. Te celebrez azi și în fiecare zi, pentru că meriți să fii iubit, apreciat și sărbătorit mereu. Îți mulțumesc că ne ții de mână prin viață și că faci din fiecare zi o poveste frumoasă. Te iubim infinit și suntem recunoscătoare că ești al nostru!”

Victor Cornea a răspuns imediat postării cu un mesaj scurt, dar plin de emoție: „Vă iubesc”. Reacția celor doi a strâns rapid mii de aprecieri și comentarii de la fani, care i-au felicitat și au urat „La mulți ani!” sportivului.

Artista a fost cerută în căsătorie

Andreea Bălan a dezvăluit că Victor a cerut-o în căsătorie chiar în avion, iar emoțiile au fost la cote maxime. Invitata la Antena Stars, artista a mărturisit că nu se aștepta ca logodna să vină atât de repede:

„Nu mă așteptam. Am fost total surprinsă. El, fiind mai tânăr ca mine, m-am gândit că mai are nevoie de timp. Credeam că o să se întâmple peste câțiva ani. Nu există presiune sau vreo dorință spusă din partea mea. El și-a dorit foarte mult! Vrea o familie, stabilitate și o iubire trainică pentru totdeauna. Deși la 31 de ani nu te gândești că poate vrei să te căsătorești, el vrea această stabilitate, pentru că este plecat de mic de acasă și un sportiv de performanță întotdeauna va căuta echilibru.”

Cei doi au stabilit deja că nunta va avea loc anul viitor, în 2026, și au ales atât data, cât și locația, fără a dezvălui detalii publicului:

„Nunta o să fie la anul, undeva în primăvară sau vară. Momentan e prea devreme să discutăm de pregătiri, dar am stabilit când facem. Avem data stabilită, avem locația, dar urmează să anunțăm”, a adăugat artista.

