Andreea Bălan, vacanță de vară într-o destinație de vis, alături de familie. Ce locație a ales FOTO

Andreea Bălan, în vârstă de 41 de ani, se bucură în această perioadă de o escapadă estivală, petrecând clipe de neuitat alături de cei mai apropiați oameni din viața sa. Pe conturile sale de social media, artista a împărtășit numeroase fotografii din vacanță, oferindu-le urmăritorilor o privire în culisele zilelor sale de relaxare.

Pentru vara aceasta, cântăreața a ales Grecia, mai exact insula Creta, unde s-a cazat într-un resort de lux cu servicii premium și peisaje spectaculoase. Călătoria are o însemnătate aparte, fiind împărțită cu fiicele sale, Clara și Ella, și cu partenerul ei, tenismenul Victor Cornea, de 31 de ani.

Ads

Zilele petrecute pe insulă sunt pline de activități. Andreea își păstrează rutina sportivă, înoată și face mișcare, implicându-le și pe cele două fetițe în aceste momente active. Printre fotografiile publicate se regăsesc și cadre de la micul dejun servit lângă piscină, acompaniate de mesajul: „Un mic dejun lângă piscină are un gust mai dulce când dragostea este primul lucru din meniu”.

Ads

Andreea Bălan se bucură de una dintre cele mai frumoase etape din viața ei personală. După logodna de la finalul anului 2024, artista se pregătește să spună „DA” anul viitor, în primăvară sau vară, alături de Victor, bărbatul pe care îl descrie drept cel care „i-a redat speranța iubirii”.

„Nunta o să fie la anul, undeva în primăvară sau vară. Momentan e prea devreme să discutăm de pregătiri, dar am stabilit când facem... Avem data stabilită, avem locația, dar urmează să anunțăm. Mai întâi e Sala Palatului, iar apoi nunta”, a spus cântăreața în cadrul emisiunii „Summer Star”, difuzată de Antena Stars.

Ads