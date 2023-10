„Bă, ce cauți tu cu iubita acolo?! Adversarul se uită la tine, nu la nevastă-ta!” Iubitul Andreei Bălan, criticat după eșecul drastic al României în Cupa Davis

Cosmin Hodor, organizator de competiții și fostul PR al Simonei Halep, a fost invitat în cadrul emisiunii Așa-i în tenis, cu Irina Fetecău, de pe prsoport.ro, și a criticat dur echipa de Cupă Davis a României, care a fost învinsă cu 3-1 de Taiwan, la Mamaia.

Între cei vizați se află Victor Cornea, iubitul Andreei Bălan, care îl însoțește adesea pe acesta la meciuri.

„Meciurile de Cupă Davis erau senzaționale la momentul ăla când noi aveam o echipă de Cupă Davis foarte profesionistă și ne băteam mereu pentru Grupa Mondială. Grupa Mondială înseamnă primele 16 echipe din lume, deci eram mereu acolo. Atunci, lucrurile nu erau ca acum. Nu exista rușinea pe care am trăit-o acum la Constanța și amatorismul de care ei au dat dovadă la Constanța. Au făcut turism, s-au dus până acolo, au pierdut cu 3-0, dar nu rezultatul e neapărat important, ci tot ceea ce s-a întâmplat. Atitudinea, asta doare cel mai tare, după ce tu, România, ai fost atâția ani în Grupa Mondială cu niște jucători ca Pavel, Hănescu, Voinea, Trifu, Tecău, Mergea.

De fiecare dată când erau întâlnirile astea de Cupă Davis, erau tratate foarte serios. Nu exista ca jucătorii să se prezinte cu prietene, cu neveste, cu copii, nu exista așa ceva! Îmi aduc aminte chiar meciul de la Sibiu, când am jucat cu Franța. Venise prietena unui jucător din echipa de la momentul ăla și ne-a întrebat pe noi când poate să îl vadă pe jucător, pentru că de o zi venise acolo, stătea într-o altă cameră și nu a apucat să se întâlnească cu el. Deci erau așa de profesioniști. Căpitani erau Marcu și Segărceanu. Nu exista. Nu erau compromisurile astea de acum că de asta sunt și rezultatele de fapt… Rezultatele sunt o consecință a compromisurilor profesionale pe care ei le fac. Nu exista așa ceva. De-aia ne-am bătut tot timpul… În 2005, am fost la o minge de meci de semifinală. Ne-au bătut croații care în anul ăla au câștigat Cupa Davis.

Era o mândrie să stai în aceeași sală cu cei de acolo. Acum, hai să fim serioși… Ar trebui făcută acolo o restructurare totală. Bă, oameni buni, nu putem să uităm de unde am plecat și care sunt pretențiile și rigorile noastre! Să trăim ce am trăit acum la Constanța… Nu se poate! Îmi pare rău! Încă o dată spun: nu rezultatul e o problemă. Se poate pierde un meci. Bă, dar ce cauți tu la un meci de Cupă Davis așa important cu prietena sau cu nevasta? Adică, hai să ne înțelegem… În România! Poate să vină, nu e nicio problemă, stă în altă parte, tu îți faci treaba ta. În timpul meciului, tu nu ești conectat decât cu echipa acolo, pentru că jucătorul ăla când e pe teren are nevoie de personalitate. Personalitatea o ia din lojă când se uită la tine și la coechipierul lui, nu se uită la tine și la nevastă-ta sau la prietena ta. Ce e asta? Ăsta e circ și de-aia rezultatele sunt cum sunt.

Sigur că poți să pierzi, dar e una când pierzi și știi că ai fost profesionist, ai dat totul… Poți să întâlnești într-o zi un jucător căruia nu ai ce să îi faci, are o zi senzațională. Și ce să îi faci? Asta e. Îi strângi mâna la final, oricât îți e de greu, îți dai două palme, accepți cu demnitate și pleci mai departe că se poate întâmpla. Dar eu nu pot să înțeleg cum accepți tu o înfrângere când tu știi că ai fost în dorul lelii așa… Nu merge. Că nu joc dublu, că nu joc aia… Adică dacă tu la vârsta asta spui că nu poți să joci și dublu și simplu… Păi, ai 20 și ceva de ani, când să joci? Când ai 50? Am fost foarte dezamăgit, vă spun sincer! Mă așteptam la altceva, nu neapărat o victorie. Mă așteptam la altceva, nu la ce am văzut acolo și atitudinea aia…”, a spus Cosmin Hodor, în cadrul emisiunii Așa-i în tenis.

