Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Detalii oferite de Aurelian Temișan: „Mi-am și pus în agendă”

Autor: Andrada Dumitrescu
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 14:41
539 citiri
Andreea Bălan și Victor Cornea, la un eveniment FOTO: Instagram/ Andreea Bălan

După mai mulți ani de relație și o cerere în căsătorie memorabilă, desfășurată într-un avion care îi transporta din România spre Laponia, Andreea Bălan și Victor Cornea se pare că sunt pe ultima sută de metri cu organizarea nunții.

Dacă până acum artista declara că nu stabilise toate detaliile pentru marele eveniment, recent Aurelian Temișan a oferit detalii surprinzătoare despre pregătiri, dezvăluind că Andreea și Victor au ales deja data nunții și nașii care îi vor însoți.

„M-a cerut, dar să o duc la altar. Nașii îi va alege el am înțeles, iar eu o voi duce la altar. Așa mi-a spus: să nu-mi fac program. Mi-am și pus în agendă pentru anul viitor. Va fi o bucurie să văd doi oameni atât de fericiți că își unesc destinul. Va fi până în vara anului următor, cred că undeva în mai”, a mărturisit Aurelian Temișan pentru Cancan.

În urmă cu câteva luni, Andreea Bălan declara la Știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș și Marius Niță, că nunta va fi organizată într-o perioadă în care Victor Cornea nu va avea turnee de tenis: „Punem la anul, să am timp să organizez. Va fi primăvara sau vara, vom găsi o săptămână când e mai liber el. Facem în România. Cu prietenii, cu părinții… M-am relaxat între timp, nu mai sunt chiar așa de tipicară și îmi place să apelez la oameni, deleg oameni. Chiar și în viața de zi cu zi, echipa mea s-a mărit. Și în acest subiect voi delega oameni, voi găsi un wedding planner. Am încredere”, a explicat artista.

Tot la Antena Stars, în cadrul emisiunii „Summer Star”, Andreea a subliniat că nunta va avea loc sigur în 2026: „Nunta o să fie la anul, undeva în primăvară sau vară. Momentan e prea devreme să discutăm de pregătiri, dar am stabilit când facem. Avem data stabilită, avem locația, dar urmează să anunțăm”!

