Andreea Bănică explică de ce a renunțat să colaboreze profesional cu soțul ei, Lucian Mitrea: „Am decis că e mai bine să o rărim”

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 25 August 2025, ora 16:59
129 citiri
Andreea Bănică explică de ce a renunțat să colaboreze profesional cu soțul ei, Lucian Mitrea: „Am decis că e mai bine să o rărim”
Andreea Bănică, alături de soțul ei, Lucian Mitrea. Foto: Facebook/Andreea Bănică

Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea, trăiesc împreună de mulți ani o poveste de dragoste care a trecut prin încercări și provocări, dar care s-a consolidat în timp. Cei doi s-au căsătorit în 2008 și sunt părinții a doi copii, Sofia și Noah.

Artista a recunoscut că relația lor nu a fost lipsită de momente tensionate, mai ales atunci când au ales să colaboreze profesional. Recent, cântăreața a vorbit deschis despre perioada în care a decis să pună pauză acestei colaborări și despre motivele care au determinat-o să facă această alegere.

„Pe toate planurile facem echipă. Noi suntem o echipă de când ne-am cunoscut. Eu mai am un manager: pe Marius China. Este managerul meu. Dar și Lucian în continuare îmi pune evenimente, se ocupă, nu e ca și când nu mai există, nu. Doar la un moment dat am mai rupt așa, pentru că era prea sensibil subiectul. Cred că eram eu în depresie după ce am născut. Și am zis: gata, nu mai vreau. Munceam enorm de mult și nu mai puteam, ajunsesem la saturație. Și atunci am decis că e mai bine să o mai rărim. Am făcut lucruri înțelepte la momentul potrivit”, a povestit Andreea Bănică pentru cancan.ro.

Artista și-a concediat soțul

Prezentă în trecut în emisiunea „În Oglindă”, moderată de Mihai Ghiță, artista a explicat că tensiunile dintre ea și Lucian porneau de la cariera ei artistică, el fiind și managerul său.

„Probabil în ziua de azi lumea nu concepe un astfel de cuplu, atât de bine sudat și de clădit și cu o iubire atât de mare unul în celălalt, că până la urmă de aici pornesc toate lucrurile frumoase între noi. Ne iubim foarte mult. El a încercat toată viața să mă ocrotească, să nu mă deranjeze, să nu mă jignească. M-a iubit și mă iubește foarte mult. Într-adevăr, în ceea ce privește cariera mea și profesia mea, acolo m-a deranjat mult, acolo m-a mustrat de foarte multe ori. Aici am văzut o latură a tatălui meu pe care am regăsit-o în Lucian.”

Pentru a nu permite ca aceste conflicte să afecteze familia, artista a luat o decizie fermă. „Da, l-am concediat, i-am spus la un moment dat că nu mai vreau să meargă cu mine la evenimente, i-am spus că vreau să-mi caute un tour manager și prin acel tour manager să avem discuțiile. Devenise atât de implicat în activitatea mea profesională încât era peste ceea ce trebuia el să facă. I-am spus că nu vreau să ne stricăm familia din cauza carierei mele, pentru că ajungeam să ne certăm foarte des.”

De-a lungul timpului, presa a speculat de mai multe ori că Andreea Bănică și Lucian Mitrea ar fi în prag de divorț, însă artista a infirmat categoric aceste zvonuri.

„Nu, nu am simțit niciodată că vreau să divorțez, nu am avut de ce, nu am avut motive. Am un bărbat și un prieten, pentru că el este prietenul meu, atât de bun, de blând și de adevărat încât nu am avut de ce. Nu mi-a dat motive în viață să zic că vreau să divorțez. Niciodată.”

