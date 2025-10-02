Andreea Bănică a trecut printr-o experiență neplăcută în timp ce se afla în aeroport în Turcia: „Plecați de aici!”

Autor: Andrada Dumitrescu
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 12:57
1712 citiri
Andreea Bănică a trecut printr-o experiență neplăcută în timp ce se afla în aeroport în Turcia: „Plecați de aici!”
Andreea Bănică în mașină FOTO: Instagram/ Andreea Bănică

Andreea Bănică, în vârstă de 47 de ani, a plecat recent în Turcia pentru a-și finaliza o lucrare dentară. Destinația finală a artistei era Izmir, însă, din cauza lipsei zborurilor directe, a fost nevoită să facă o escală la Istanbul. Aici, cântăreața s-a confruntat cu o situație neplăcută pe care o va ține minte mult timp.

Fanii artistei au aflat totul direct de la Andreea, care a povestit experiența pe Instagram. Ajunsă pe aeroportul din Istanbul, vedeta nu a reușit să identifice poarta de îmbarcare pentru următorul zbor.

„Trebuie să vă povestesc ce mi s-a întâmplat. Am coborât în Istanbul pentru că trebuie să iau cursa către Izmir și nu vedeam poarta afișată. Pe bilet nu mi-au pus poarta, normal, și încercam să deslușesc unde este poarta către Izmir. Avionul pleca la ora 13:00. Nu o găseam. Am găsit și eu o tanti, la un moment dat, la un ghișeu și o întreb: Fiți amabilă, mă puteți ajuta că nu găsesc poarta de îmbarcare către Izmir”, a explicat Andreea.

Ceea ce a urmat a luat-o prin surprindere. Angajata aeroportului s-a arătat complet dezinteresată și chiar iritată de solicitarea artistei.

„Mi-a zis: Dar eu nu sunt aici să ajut oamenii. Am zis: Poftim? Dar de ce sunteți aici? Dacă are cineva nevoie de ajutor, dumneavoastră nu puteți să îl ajutați. Doar am pus o întrebare. Mi-a zis: Plecați de aici, nu mă interesează. Băi, deci eu am rămas șocată”, a mai povestit vedeta pe rețelele sociale.

