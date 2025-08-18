Metoda controversată prin care Andreea Bănică se menține în formă: „Să nu faceți ca mine. Nu mai ține cu diete”

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 18 August 2025, ora 15:16
1065 citiri
Metoda controversată prin care Andreea Bănică se menține în formă: „Să nu faceți ca mine. Nu mai ține cu diete”
Andreea Bănică în mașină FOTO: Instagram/ Andreea Bănică

Andreea Bănică a ajuns la vârsta de 47 de ani, pe care i-a împlinit pe 21 iunie 2025, și a vorbit despre modul în care reușește să se mențină în formă. Deși secretul ei a stârnit curiozitatea multora, artista îi avertizează pe admiratori să nu procedeze la fel ca ea.

Pe rețelele sociale, cântăreața se arată adesea implicată în activități casnice: aspiră, spală pe jos, lucrează în grădină sau pregătește masa pentru familie. Cu toate că le face mereu poftele celor dragi, când vine vorba de alimentația ei, lucrurile stau ceva mai diferit. În urmă cu câteva luni, vedeta a recunoscut deschis că metoda prin care își păstrează silueta nu este una pe care ar recomanda-o altora.

„Nu mănânc. Asta fac. Dar să nu faceți ca mine. Păi ce, să vă mint? Ce vrei să vă zic? Așa, când îi aud pe toți, Vai, mănânc… Am o dietă nu știu de care… Am tot avut diete, dar nu mai ține cu diete. Nu mănânc. Mănânc puțin, o dată la 17 ore și când mănânc, consum doar anumite lucruri”, a declarat Andreea Bănică.

De curând, Andreea Bănică a publicat pe rețelele sociale un clip în care apare îmbrăcată într-un costum de baie negru, format din două piese. Filmarea, realizată în fața oglinzii, o surprinde pe artistă cu părul lăsat liber și un zâmbet discret, semn că se simte bine în pielea ei și își poartă cu mândrie silueta.

Andreea Bănică a stârnit reacții în urma imaginilor în costum de baie

Alături de video, cântăreața a transmis și un mesaj cu rimă, în care vorbește despre libertatea de a se exprima așa cum simte:

„Ce ție nu-ți place, nu da mai departe,

Fii blând în privire, nu plin de păcate.

Costumul e mic, dar inima-i mare,

Indiferent de vârstă, port ce mă doare…? Nu.

Port ce-mi place. Cu zâmbet și pace.”

Postarea a generat rapid reacții. Mulți fani au complimentat-o pentru felul în care arată, însă nu au lipsit și criticile, unii internauți reproșându-i alegerea de a apărea în costum de baie.

„De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”, a scris un utilizator.

Andreea Bănică nu a ezitat să răspundă, replică ce a fost apreciată de alți urmăritori ca dovadă de asumare: „Ca să mai vorbiți și voi de mine”, a replicat artista.

Loredana Groza, imagini inedite pe un taur mecanic. Artista a ales o ținută provocatoare: „Rodeo time” FOTO
Loredana Groza, imagini inedite pe un taur mecanic. Artista a ales o ținută provocatoare: „Rodeo time” FOTO
Loredana Groza a reușit din nou să atragă atenția printr-o apariție plină de senzualitate, de data aceasta la aniversarea make-up artistei Ema Uta, care îi este și foarte bună prietenă....
Andreea Antonescu a cântat pe scenă fără public. Reacția artistei a stârnit valuri de comentarii online VIDEO
Andreea Antonescu a cântat pe scenă fără public. Reacția artistei a stârnit valuri de comentarii online VIDEO
Andreea Antonescu a avut parte recent de un moment deloc plăcut. Invitată să cânte într-o localitate din țară, artista a urcat pe scenă, însă nu a găsit în fața ei publicul la care se...
#Andreea Banica, #Andreea Banica gatit, #stiri vedete , #Stiri Andreea Banica
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Ce salarii ofera Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana Toiu: "Nu creste presiunea asupra bugetului"
ObservatorNews.ro
Tragedie in drum spre Thassos. 3 morti dupa ce un TIR a intrat cu 100 km/h in 2 masini, la bariera de taxare
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Loredana Groza, imagini inedite pe un taur mecanic. Artista a ales o ținută provocatoare: „Rodeo time” FOTO
  2. Andreea Antonescu a cântat pe scenă fără public. Reacția artistei a stârnit valuri de comentarii online VIDEO
  3. Metoda controversată prin care Andreea Bănică se menține în formă: „Să nu faceți ca mine. Nu mai ține cu diete”
  4. Cât a costat rochia de mireasă a Alinei Eremia și ce semnificație au buchetul și dansul mirilor
  5. Ilinca Vandici vorbește sincer despre depresie și echilibru emoțional: „Este cea mai simplă, rapidă, eficientă și plină de iubire tehnică de vindecare”
  6. Cum a reușit Fuego să slăbească 5 kilograme în doar 5 zile. Ce dietă a urmat artistul: „O să vedeți cât dați jos”
  7. CRBL renunță la colaborarea cu Antena 1 pentru PRO TV. La ce emisiune va apărea din toamnă
  8. Paris Hilton, acte caritabile pentru familiile din Craiova. Vedeta a vizitat mai multe case alături de UNICEF România FOTO
  9. Terence Stamp, actorul care a jucat rolul negativ în Superman, a murit la vârsta de 87 de ani
  10. Kate Middleton și Prințul William își vor muta reședința într-o casă nouă din Windsor