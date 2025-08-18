Metoda controversată prin care Andreea Bănică se menține în formă: „Să nu faceți ca mine. Nu mai ține cu diete”

Andreea Bănică a ajuns la vârsta de 47 de ani, pe care i-a împlinit pe 21 iunie 2025, și a vorbit despre modul în care reușește să se mențină în formă. Deși secretul ei a stârnit curiozitatea multora, artista îi avertizează pe admiratori să nu procedeze la fel ca ea.

Pe rețelele sociale, cântăreața se arată adesea implicată în activități casnice: aspiră, spală pe jos, lucrează în grădină sau pregătește masa pentru familie. Cu toate că le face mereu poftele celor dragi, când vine vorba de alimentația ei, lucrurile stau ceva mai diferit. În urmă cu câteva luni, vedeta a recunoscut deschis că metoda prin care își păstrează silueta nu este una pe care ar recomanda-o altora.

„Nu mănânc. Asta fac. Dar să nu faceți ca mine. Păi ce, să vă mint? Ce vrei să vă zic? Așa, când îi aud pe toți, Vai, mănânc… Am o dietă nu știu de care… Am tot avut diete, dar nu mai ține cu diete. Nu mănânc. Mănânc puțin, o dată la 17 ore și când mănânc, consum doar anumite lucruri”, a declarat Andreea Bănică.

De curând, Andreea Bănică a publicat pe rețelele sociale un clip în care apare îmbrăcată într-un costum de baie negru, format din două piese. Filmarea, realizată în fața oglinzii, o surprinde pe artistă cu părul lăsat liber și un zâmbet discret, semn că se simte bine în pielea ei și își poartă cu mândrie silueta.

Andreea Bănică a stârnit reacții în urma imaginilor în costum de baie

Alături de video, cântăreața a transmis și un mesaj cu rimă, în care vorbește despre libertatea de a se exprima așa cum simte:

„Ce ție nu-ți place, nu da mai departe,

Fii blând în privire, nu plin de păcate.

Costumul e mic, dar inima-i mare,

Indiferent de vârstă, port ce mă doare…? Nu.

Port ce-mi place. Cu zâmbet și pace.”

Postarea a generat rapid reacții. Mulți fani au complimentat-o pentru felul în care arată, însă nu au lipsit și criticile, unii internauți reproșându-i alegerea de a apărea în costum de baie.

„De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”, a scris un utilizator.

Andreea Bănică nu a ezitat să răspundă, replică ce a fost apreciată de alți urmăritori ca dovadă de asumare: „Ca să mai vorbiți și voi de mine”, a replicat artista.

