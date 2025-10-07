Lucian Mitrea, implicat în două procese civile. Cine l-a dat în judecată pe soțul Andreei Bănică

Andreea Bănică, alături de soțul ei, Lucian Mitrea FOTO Facebook/Andreea Bănică

Lucian Mitrea, soțul cântăreței Andreea Bănică, se află în prezent în centrul a două procese civile în instanțele din București, ambele vizând pretenții bănești. Publicul îl cunoaște pe Mitrea atât pentru activitatea sa în domeniul hotelier, cât și pentru relația sa de lungă durată cu artista, însă în acest moment se confruntă cu litigii care implică sume de mii de euro.

Primul dosar are ca reclamantă o agenție imobiliară, care cere de la Lucian Mitrea suma de 9.876,98 lei, aproximativ 2.000 de euro. Procesul se află în faza de fond, ceea ce înseamnă că instanța examinează probele și argumentele părților implicate.

În cel de-al doilea litigiu, Mitrea este acționat de două persoane fizice, care solicită 1.900 de euro, conform portal.just.ro. Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Sector 1 și are ca obiect tot „pretenții”, adică solicitarea unei sume de bani.

Ambele cazuri sunt încă la început, iar instanțele urmează să decidă dacă Lucian Mitrea va fi obligat să achite sumele cerute.

Pe plan personal și profesional, Andreea Bănică și Lucian Mitrea formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc. În paralel cu cariera muzicală a artistei, cei doi gestionează un hotel pe litoral, deschis în urmă cu câțiva ani. În 2023, au pășit oficial în domeniul turismului, inaugurând o unitate de cazare în stațiunea Eforie Nord, pentru care au primit Premiul de Excelență la Gala Performanței & Excelenței 2023. Hotelul lor a fost apreciat ca fiind cel mai nou, elegant și bine cotat din zonă, oferind studiouri și apartamente cu două camere, unele cu vedere directă la mare. Investiția totală a fost de aproximativ 8 milioane de lei, parțial finanțată prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operațional 2014–2020.

„Am întâmpinat clar și provocări. Au fost și oameni care nu s-au simțit bine, poate că n-au dormit bine. Deși avem niște saltele minunate! (râde) Au avut o noapte mai proastă. Ce să fac? În general, oamenii sunt fericiți, avem niște recenzii foarte bune și, până la urmă, asta contează. Când îi văd că scriu despre noi, că s-au simțit bine și că au ajuns într-un loc confortabil, curat, pe mine asta mă încântă cel mai tare”, a declarat Andreea Bănică, pentru Unica, referindu-se la provocările din activitatea hotelieră.

