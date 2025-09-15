Andreea Bănică și-a făcut o schimbare de look. Artista a împărtășit imagini cu fanii VIDEO

Andreea Bănică în mașină FOTO: Instagram/ Andreea Bănică

Andreea Bănică a ales să-și reinventeze look-ul și a renunțat la blondul care a definit-o ani la rând. La 47 de ani, cântăreața a simțit că este momentul pentru o schimbare majoră, iar rezultatul este cu adevărat spectaculos.

Artista și-a surprins fanii cu transformarea sa, optând pentru un balayage care îi conferă un aer proaspăt și modern. Procesul de schimbare a fost unul atent și meticulos, pe care Andreea l-a împărtășit cu urmăritorii săi pe rețelele sociale, filmând fiecare etapă de la salon. Ea le-a recomandat fanilor să nu încerce acasă această tehnică, subliniind că „tehnica balayage necesită multă răbdare”.

@iamandreeabanica S-a produs schimbarea! By @FlorinȘtefan și @Biotiful Atelier #andreeabanica #fyp ♬ sunet original - Andreea Banica

Noul look îi evidențiază trăsăturile naturale și pare să-i ofere o senzație de prospețime și tinerețe, primind aprecieri imediat de la fani. Aceștia au lăudat curajul artistei de a experimenta și de a-și reîmprospăta stilul.

Pe lângă succesul artistic și schimbările pe parte de look, Andreea Bănică a trecut și prin momente mai puțin plăcute în ultima perioadă, fiind criticată de unii fani pentru alegerile vestimentare de la evenimente sau postările de pe rețelele sociale.

Artista a răspuns acestor comentarii, afirmând că stilul ei este o formă de exprimare personală și că deciziile pe care le ia îi aparțin în totalitate:

„Stilul meu vestimentar este o formă de autoexprimare și, ca orice formă de artă, este subiectiv. Mă simt liberă să experimentez cu ținutele și să îmi exprim personalitatea prin ceea ce port. Criticile sunt parte din viața publică, iar pentru mine este important să rămân fidelă stilului meu. Dacă am reușit să stârnesc reacții, înseamnă că am provocat ceva, iar asta nu poate fi decât un semn că am făcut o alegere interesantă. Mesajul meu pentru toți cei care mă critică este simplu: respect pentru fiecare punct de vedere, dar nu voi lăsa niciodată pe nimeni să mă definească”, a declarat artista pentru Libertatea.

