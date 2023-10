Surpriza avută de Andreea Berecleanu în escapada romantică avută cu soțul ei mai mare cu 15 ani FOTO

Andreei Berecleanu, o mare amatoare de călătorii, și soțul ei, medicul Constantin Stan au plecat într-o vacanță romantică din superbul Santorini.

”Nu știu alții cum sunt, mă refer la cei care adoră insulele grecești, dar noi nu ne-am plictisit nicio secundă în Santorini. Admit că e un loc făcut pentru romantism și cupluri care au ce-și spune, poate și de asta ne place atât de mult. Vorbeam cu prietenii greci despre faptul ca am ales cea mai bună perioadă pentru o escapadă. Nu mai sunt puhoaie de turiști, am avut constant soare și peste 20 de grade și am putut "respira" pe straduțe”, a scris pe Instagram Andreea Berecleanu.

Andreea și actualul ei soț s-au cunoscut în anul 2011, atunci când prezentatoarea TV a apelat la serviciile renumitului medic estetician. Ea era căsătorită cu jurnalistul Andrei Zaharescu, alături de care are doi copii, pe Eva și pe Petru. Cei doi au prezentat împreună știrile Pro TV sau Observatorul de la Antena 1, începând din 1996, și până în 2010. Au divorțat în anul 2013.

Andreea Berecleanu și Constantin Stan s-au căsătorit în urmă cu șapte ani, în 2016. Între cei doi este o diferență de 15 ani. Prezentatoarea TV are 48 de ani, iar el 63.

