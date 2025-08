Andreea Berecleanu, detalii despre începuturile carierei și pauza de la TV: „Am avut cât mai multe joburi”

Andreea Berecleanu a reflectat recent asupra traseului său profesional, punctând atât debutul în carieră, cât și o pauză scurtă pe care a luat-o de la aparițiile TV. Chiar și în acel interval, a rămas implicată în activități legate de jurnalism, domeniu în care activează de peste trei decenii.

„Am stat puțin departe, câteva luni. Raportat la cei aproape 35 de ani, chiar e prea puțin. Poate că noi, cei aflați în fața oamenilor, atâția ani expuși tuturor tipurilor de public, de emoții, de consum, stres, ar trebui să luăm un an sabatic, din când în când. În ceea ce mă privește, nu a existat niciodată o pauză de meserie, aceea de jurnalist și comunicator, și nici nu va fi prea curând, probabil”, a declarat vedeta pentru revista Viva.

Andreea a povestit și despre primele experiențe de muncă, spunând că și-a asumat devreme responsabilități financiare, imediat după ce a părăsit locuința părinților.

„Când îmi număram banii, cred. Pentru că, din momentul plecării de acasă, de la ai mei, nu am mai cerut sau așteptat bani. Am avut cât mai multe joburi, așa încât să nu fiu niciodată în pană financiară sau sub un nivel/confort pe care-l avusesem acasă”.

În ceea ce privește vacanțele, Andreea preferă atât locurile care i-au devenit deja familiare, cât și colțuri mai puțin explorate ale lumii. Nu evită nici excursiile prin țară, atâta timp cât poate filtra aspectele mai puțin plăcute.

„Au fost multe destinații pe care le-am iubit și mă întorc mereu cu dor, apoi ar fi cele mai neobișnuite, în zone sau orașe mai puțin turistice, dar pline de farmec. La fel cum și în România, în orice direcție o luăm, ne simțim bine. Reușim să evităm ce poate dezamăgi sau întrista. Când e mizerie pe jos, mă uit la cer. Când întâlnesc oameni gălăgioși sau lipsiți de bun simț, îi ocolesc sau mă îndepărtez. Altfel, chiar interacționez cu drag cu orice străin civilizat, în orice colț al lumii. Și, de obicei, sunt dornică să aflu. Sunt un om curios în privința informației culturale, o iau din sursele mele, dar și direct, dacă am ocazia”, a mai spus ea.

