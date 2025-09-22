Eva Zăhărescu, fiica Andreei Berecleanu, a împlinit 24 de ani. Cum a sărbătorit familia jurnalistei

Fiica Andreei Berecleanu a sărbătorit recent împlinirea vârstei de 24 de ani. Cu acest prilej, celebra prezentatoare TV i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale și a făcut câteva declarații surprinzătoare despre Eva.

Andreea Berecleanu și-a exprimat sentimentele față de fiica sa într-o postare plină de căldură, în ziua aniversării acesteia.

„Eva e personajul familiei noastre! Face mereu ce vrea și cum simte. Ea este fetița mea, primul meu copil și astăzi împlinește 24 de ani. Ce vârstă frumoasă, liberă, bogată! Mă bucur să știu că o trăiește din plin și că e fericită. Pentru că și ea, la rândul ei, face copiii mici fericiți, bătrânii fericiți, animalele fericite, este un dar neprețuit pe care-l are de când e pe pământ… ca și multe alte calități. Nu i le enumăr aici, ea le știe. La mulți ani, suflet plămădit din fluturi! Te iubesc infinit! Te iubim”, a scris prezentatoarea pe Instagram.

Eva a ales să își celebreze ziua de naștere în Marbella, înconjurată de prieteni și familie apropiată.

În trecut, Andreea Berecleanu a fost căsătorită cu Andrei Zaharescu, alături de care a prezentat știrile PRO TV și Observatorul de la Antena 1 între 1996 și 2010. Cei doi au divorțat în 2013, după o căsnicie de 15 ani, și au împreună doi copii, Eva și Petru. În prezent, Andreea formează un cuplu cu Constantin Stan, fondatorul unei clinici de estetică, căsătoriți din noiembrie 2016.

Andreea Berecleanu, despre relația cu copiii ei

Recent, Andreea a vorbit despre viața copiilor săi, care locuiesc în străinătate. Eva a părăsit România încă din liceu, stabilindu-se în Marea Britanie, iar Petru studiază în Londra de aproape trei ani. Vedeta a mărturisit că s-a obișnuit cu distanța dintre ea și copii, cu toate că nu îi este ușor.

„Cred că sunt doi ani, dacă nu cumva chiar trei ani de când a plecat și Petru la studii. Da, pot să spun că m-am obișnuit acum. A fost mult mai greu când a plecat și Petru. Eva este plecată deja de opt ani, dar suntem în permanentă legătură telefonic și sufletește”, a declarat Andreea Berecleanu pentru VIVA!

Prezentatoarea a mai povestit cu entuziasm despre realizările fiicei sale:

„Locuiesc împreună până în momentul de față. Exact înainte de a fi invitată pe scenă, Eva mi-a dat un mesaj, pentru că a primit prima ofertă de job. Și sunt foarte fericită. (…) Sunt alături de ei. Petru este încă student. Îi țin aproape. Este dorința pe care eu am avut-o din capul locului atunci când am hotărât și mi-am dorit al doilea copil. Și iată că ei se iubesc și sunt apropiați, așa cum e normal să fie doi frați”, a mai spus Andreea Berecleanu.

