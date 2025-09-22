Eva Zăhărescu, fiica Andreei Berecleanu, a împlinit 24 de ani. Cum a sărbătorit familia jurnalistei

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 21:16
547 citiri
Eva Zăhărescu, fiica Andreei Berecleanu, a împlinit 24 de ani. Cum a sărbătorit familia jurnalistei
Andreea Berecleanu și cei doi copii: Eva și Petru FOTO: Instagram/ Andreea Berecleanu

Fiica Andreei Berecleanu a sărbătorit recent împlinirea vârstei de 24 de ani. Cu acest prilej, celebra prezentatoare TV i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale și a făcut câteva declarații surprinzătoare despre Eva.

Andreea Berecleanu și-a exprimat sentimentele față de fiica sa într-o postare plină de căldură, în ziua aniversării acesteia.

„Eva e personajul familiei noastre! Face mereu ce vrea și cum simte. Ea este fetița mea, primul meu copil și astăzi împlinește 24 de ani. Ce vârstă frumoasă, liberă, bogată! Mă bucur să știu că o trăiește din plin și că e fericită. Pentru că și ea, la rândul ei, face copiii mici fericiți, bătrânii fericiți, animalele fericite, este un dar neprețuit pe care-l are de când e pe pământ… ca și multe alte calități. Nu i le enumăr aici, ea le știe. La mulți ani, suflet plămădit din fluturi! Te iubesc infinit! Te iubim”, a scris prezentatoarea pe Instagram.

Eva a ales să își celebreze ziua de naștere în Marbella, înconjurată de prieteni și familie apropiată.

În trecut, Andreea Berecleanu a fost căsătorită cu Andrei Zaharescu, alături de care a prezentat știrile PRO TV și Observatorul de la Antena 1 între 1996 și 2010. Cei doi au divorțat în 2013, după o căsnicie de 15 ani, și au împreună doi copii, Eva și Petru. În prezent, Andreea formează un cuplu cu Constantin Stan, fondatorul unei clinici de estetică, căsătoriți din noiembrie 2016.

Andreea Berecleanu, despre relația cu copiii ei

Recent, Andreea a vorbit despre viața copiilor săi, care locuiesc în străinătate. Eva a părăsit România încă din liceu, stabilindu-se în Marea Britanie, iar Petru studiază în Londra de aproape trei ani. Vedeta a mărturisit că s-a obișnuit cu distanța dintre ea și copii, cu toate că nu îi este ușor.

„Cred că sunt doi ani, dacă nu cumva chiar trei ani de când a plecat și Petru la studii. Da, pot să spun că m-am obișnuit acum. A fost mult mai greu când a plecat și Petru. Eva este plecată deja de opt ani, dar suntem în permanentă legătură telefonic și sufletește”, a declarat Andreea Berecleanu pentru VIVA!

Prezentatoarea a mai povestit cu entuziasm despre realizările fiicei sale:

„Locuiesc împreună până în momentul de față. Exact înainte de a fi invitată pe scenă, Eva mi-a dat un mesaj, pentru că a primit prima ofertă de job. Și sunt foarte fericită. (…) Sunt alături de ei. Petru este încă student. Îi țin aproape. Este dorința pe care eu am avut-o din capul locului atunci când am hotărât și mi-am dorit al doilea copil. Și iată că ei se iubesc și sunt apropiați, așa cum e normal să fie doi frați”, a mai spus Andreea Berecleanu.

Andreea Berecleanu, siluetă impecabilă. Vedeta Prima TV dezvăluie secretul său: „O conduită de viață/ Nu fumez deloc”
Andreea Berecleanu, siluetă impecabilă. Vedeta Prima TV dezvăluie secretul său: „O conduită de viață/ Nu fumez deloc”
Andreea Berecleanu recent la un eveniment organizat pentru lansarea grilei de toamnă de la Prima TV, afișând o siluetă de invidiat și un look impecabil. Pentru că tema petrecerii a fost...
Diana Dumitrescu, adevăratul motiv pentru care s-a retras din viața publică: „A avut niște reacții puțin mai violente”
Diana Dumitrescu, adevăratul motiv pentru care s-a retras din viața publică: „A avut niște reacții puțin mai violente”
Diana Dumitrescu, în vârstă de 41 de ani, a devenit mamă acum șase ani, când l-a adus pe lume pe Carol. Actrița este căsătorită din 2018 cu Alin Boroi, iar relația lor este considerată...
#Andreea Berecleanu, #Eva zaharescu, #stiri vedete , #Stiri Andreea Berecleanu
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Sute de mii de romani, in pericol sa fie dati afara din Regatul Unit. Farage ameninta ca le ridica statutul obtinut in urma Brexit: "Sa aplice pentru vize"
Digi24.ro
Momentul in care dronele ucrainene lovesc doua hidroavioane rusesti antisubmarin. "Este pentru prima data de la inceputul razboiului"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Eva Zăhărescu, fiica Andreei Berecleanu, a împlinit 24 de ani. Cum a sărbătorit familia jurnalistei
  2. Un tânăr care lucrează part-time „nu poate înțelege” cum oamenii muncesc 40 de ore pe săptămână
  3. Coji de cartofi cu oțet: De ce este recomandat acest amestec și la ce se folosește
  4. Ponturile unei tinere care a vizitat 27 de insule din Grecia. Unde nu s-ar mai întoarce: "Nimic cu adevărat special"
  5. Dincolo de preferințe: cum influențează culorile pe care le porți starea de spirit și percepția celorlalți
  6. Anxietate după divorț și reîntoarcerea la iubire: ghid practic ca să îți recapeți siguranța și bucuria întâlnirilor
  7. Ioana Moldovan, prezentatoarea de la Prima TV, a slăbit 17 kilograme în 3 luni. Cum a reușit: „Mă privesc în oglindă cu plăcere”
  8. Ce mănâncă la micul dejun experții în longevitate pentru a trăi mai mult
  9. Diana Dumitrescu, adevăratul motiv pentru care s-a retras din viața publică: „A avut niște reacții puțin mai violente”
  10. Irina Fodor, detalii despre eliminarea controversată a echipei formate din Calina și Catinca: „A fost un pic șocant că au reacționat așa”

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 133 - Simion a fost prins cu minciuna!