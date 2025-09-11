Business Focus: The Real Estate Event - The legacy edition

Fiul Andreei Berecleanu a împlinit 20 de ani. Cum arată acum Petru, student în Marea Britanie

Autor: Andrada Dumitrescu
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 13:48
183 citiri
Fiul Andreei Berecleanu a împlinit 20 de ani. Cum arată acum Petru, student în Marea Britanie
Andreea Berecleanu, prezentatoare Prima TV. Foto: Facebook/Andreea Berecleanu

Fiul Andreei Berecleanu, Petru Zaharescu, și-a sărbătorit ziua de naștere. Pe 10 septembrie, tânărul a împlinit 20 de ani. Cu această ocazie, mama, sora și iubita sa i-au transmis mesaje emoționante pe rețelele sociale.

Andreea Berecleanu nu ratează ocaziile prin care să se mândrească cu cei doi copii ai săi, Eva și Petru. Cu ocazia zilei de naștere a fiului ei, vedeta TV a transmis un mesaj special pe rețelele sociale, alături de o fotografie cu ei doi. În imagine se observă cât de mult a crescut Petru, student de câțiva ani deja în Marea Britanie.

„Într-o lume când bună, când aspră, el alege să fie bun! Petru cel Bun, băiatul meu frumos, face azi 20 de ani! Cei mai frumoși, plini de speranță și de bucurie! Să-ți fie viața așa de bună precum ești tu! Te iubesc! Te iubim! La mulți ani!”, a scris Andreea Berecleanu, emoționată, pentru fiul ei.

Și sora lui, Eva Zaharescu, i-a transmis urări speciale: „La mulți frățiorului meu mai mic! Mă enervezi, mă inspiri și mă faci să râd cel mai tare, toate într-o singură zi și tot te iubesc cel mai tare!”. Tânăra a mai adăugat, într-o altă postare: „Nu-mi pot imagina viața fără tine”.

Andreea Berecleanu, despre relația cu copiii ei

Andreea Berecleanu a fost căsătorită cu Andrei Zaharescu, cu care a prezentat ani de zile știrile la PRO TV și Observatorul de la Antena 1. Cei doi au împreună doi copii, Eva și Petru, și au divorțat în 2013, după o căsnicie de 15 ani. În prezent, Andreea formează un cuplu cu Constantin Stan, fondatorul unei clinici estetice, iar cei doi s-au căsătorit în noiembrie 2016.

Recent, prezentatoarea TV a vorbit despre modul în care s-a obișnuit cu absența copiilor săi, care locuiesc în străinătate. Eva s-a mutat în Marea Britanie încă din timpul liceului, iar Petru studiază în Londra de aproape trei ani.

„Cred că sunt doi ani, dacă nu cumva chiar trei ani de când a plecat și Petru la studii. Da, pot să spun că m-am obișnuit acum. A fost mult mai greu când a plecat și Petru. Eva este plecată deja de opt ani, dar suntem în permanentă legătură telefonic și sufletește”, a declarat Andreea Berecleanu pentru VIVA!.

Cătălin Scărlătescu, primele dezvăluiri după ce s-ar fi despărțit de Doina Teodoru: „Extraordinar de bine”
Cătălin Scărlătescu, primele dezvăluiri după ce s-ar fi despărțit de Doina Teodoru: „Extraordinar de bine”
Cătălin Scărlătescu a vorbit pentru prima dată după ce s-a aflat că s-a despărțit de Doina Teodoru, punând capăt unei relații de trei ani. Deși cei doi păreau de nedespărțit și...
Gina Pistol, imagine nud pe plajă. Ce decizie a luat vedeta în urma apariției: „Oamenii sunt pudici. Așa că...”
Gina Pistol, imagine nud pe plajă. Ce decizie a luat vedeta în urma apariției: „Oamenii sunt pudici. Așa că...”
Gina Pistol a reușit să-i uimească pe fanii săi cu o postare îndrăzneață pe Instagram, la scurt timp după ce a pierdut opt kilograme. Prezentatoarea emisiunii MasterChef de la Pro TV a...
#Andreea Berecleanu, #Andreea Berecleanu copii, #stiri vedete , #Stiri Andreea Berecleanu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
I-a dat de gol in direct: ea e noua iubita a lui Carlos Alcaraz! "Zvonurile sunt adevarate"
a1.ro
Tania Budi, in bikini decupat, dupa presupusul "amantlac" cu Gigi Becali! Cum arata vedete
DigiSport.ro
"M-au batut mar". "Cea mai frumoasa actrita de la Hollywood" a decis sa spuna tot, dupa ce a ajuns "de nerecunoscut"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Fiul Andreei Berecleanu a împlinit 20 de ani. Cum arată acum Petru, student în Marea Britanie
  2. Ana Baniciu, imagini spectaculoase din vacanța în Grecia: „Apus, briză. Exact cum trebuie” FOTO
  3. Michelle Obama, în premieră în România. Fosta Primă Doamnă a SUA va ține un discurs important
  4. Cătălin Scărlătescu, primele dezvăluiri după ce s-ar fi despărțit de Doina Teodoru: „Extraordinar de bine”
  5. Gina Pistol, imagine nud pe plajă. Ce decizie a luat vedeta în urma apariției: „Oamenii sunt pudici. Așa că...”
  6. Care este prima echipă eliminată la Asia Express. Controverse după cursa pentru ultima șansă: „Nu este corect”
  7. Ella Vișan îl contrazice pe Teo: adevăratul moment al despărțirii după Insula Iubirii: „S-a produs o ruptură”
  8. Un câine din Bihor a fost recunoscut ca participant la recordurile Guinness obținute de stăpânul său, un cunoscut pianist
  9. Horoscop zilnic. Joi, 11 septembrie. Zodia care s-ar putea implica într-o aventură sentimentală
  10. Bancul zilei: Cum se iau pastilele contra lenei