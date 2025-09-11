Fiul Andreei Berecleanu a împlinit 20 de ani. Cum arată acum Petru, student în Marea Britanie

Fiul Andreei Berecleanu, Petru Zaharescu, și-a sărbătorit ziua de naștere. Pe 10 septembrie, tânărul a împlinit 20 de ani. Cu această ocazie, mama, sora și iubita sa i-au transmis mesaje emoționante pe rețelele sociale.

Andreea Berecleanu nu ratează ocaziile prin care să se mândrească cu cei doi copii ai săi, Eva și Petru. Cu ocazia zilei de naștere a fiului ei, vedeta TV a transmis un mesaj special pe rețelele sociale, alături de o fotografie cu ei doi. În imagine se observă cât de mult a crescut Petru, student de câțiva ani deja în Marea Britanie.

„Într-o lume când bună, când aspră, el alege să fie bun! Petru cel Bun, băiatul meu frumos, face azi 20 de ani! Cei mai frumoși, plini de speranță și de bucurie! Să-ți fie viața așa de bună precum ești tu! Te iubesc! Te iubim! La mulți ani!”, a scris Andreea Berecleanu, emoționată, pentru fiul ei.

Și sora lui, Eva Zaharescu, i-a transmis urări speciale: „La mulți frățiorului meu mai mic! Mă enervezi, mă inspiri și mă faci să râd cel mai tare, toate într-o singură zi și tot te iubesc cel mai tare!”. Tânăra a mai adăugat, într-o altă postare: „Nu-mi pot imagina viața fără tine”.

Andreea Berecleanu, despre relația cu copiii ei

Andreea Berecleanu a fost căsătorită cu Andrei Zaharescu, cu care a prezentat ani de zile știrile la PRO TV și Observatorul de la Antena 1. Cei doi au împreună doi copii, Eva și Petru, și au divorțat în 2013, după o căsnicie de 15 ani. În prezent, Andreea formează un cuplu cu Constantin Stan, fondatorul unei clinici estetice, iar cei doi s-au căsătorit în noiembrie 2016.

Recent, prezentatoarea TV a vorbit despre modul în care s-a obișnuit cu absența copiilor săi, care locuiesc în străinătate. Eva s-a mutat în Marea Britanie încă din timpul liceului, iar Petru studiază în Londra de aproape trei ani.

„Cred că sunt doi ani, dacă nu cumva chiar trei ani de când a plecat și Petru la studii. Da, pot să spun că m-am obișnuit acum. A fost mult mai greu când a plecat și Petru. Eva este plecată deja de opt ani, dar suntem în permanentă legătură telefonic și sufletește”, a declarat Andreea Berecleanu pentru VIVA!.

