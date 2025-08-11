Andreea Berecleanu, surprinsă de o întâmplare neașteptată cu trenul CFR: „Nu mai înțeleg nimic”

Andreea Berecleanu și soțul ei, Constantin Stan, au ales să petreacă un weekend la mare folosind trenul ca mijloc de transport. La revenirea în București, cei doi au avut parte de o situație neprevăzută din partea CFR Călători, experiență pe care au decis să o împărtășească cu urmăritorii lor pe internet.

Jurnalista în vârstă de 50 de ani și medicul estetician, în vârstă de 69 de ani, și-au început călătoria spre litoral în weekend. Deși la dus nu au avut prea multe de comentat despre serviciile CFR, la întoarcere situația a luat o turnură surprinzătoare, iar cei doi au relatat momentul pe rețelele sociale.

„Credeați că am abandonat obiceiul de a merge cu trenul către mare? Nuuuu. La 8:11 azi dimineață am fugit spre Constanța. Da, am ajuns deja, bate vântul cu putere, dar se poate sta la plajă sau la mal. Poate mâine se mai calmează valurile”, a postat Andreea Berecleanu pe contul său de Instagram, la începutul escapadei.

Ads

După ce s-au bucurat de câteva zile de relaxare pe malul mării, pregătiți să se întoarcă acasă, au fost anunțați că trenul pe care îl aveau rezervat pentru întoarcere a fost anulat. Totuși, cei doi au fost redirecționați către un tren nou, ceea ce i-a surprins plăcut, dar și confuz pe Andreea.

„Trenule, mașină mică… Ce credeți? Ni s-a anulat trenul de întoarcere cu varianta nou nouță a CFR-ului. Diferența? Alt vagon, alte locuri, tetiere albe, nu mai înțeleg nimic. N-a fost rău, dar oare îl mai nimerim și data viitoare? Scuze, iar am avut noroc”, a mărturisit prezentatoarea.

Ads