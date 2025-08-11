Ziare.com Fara Filtru: Fără Filtru Ep.116 - O nouă frauda cu PNRR...

Andreea Berecleanu, surprinsă de o întâmplare neașteptată cu trenul CFR: „Nu mai înțeleg nimic”

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 11 August 2025, ora 19:27
822 citiri
Andreea Berecleanu, surprinsă de o întâmplare neașteptată cu trenul CFR: „Nu mai înțeleg nimic”
Andreea Berecleanu, prezentatoare Prima TV. Foto: Facebook/Andreea Berecleanu

Andreea Berecleanu și soțul ei, Constantin Stan, au ales să petreacă un weekend la mare folosind trenul ca mijloc de transport. La revenirea în București, cei doi au avut parte de o situație neprevăzută din partea CFR Călători, experiență pe care au decis să o împărtășească cu urmăritorii lor pe internet.

Jurnalista în vârstă de 50 de ani și medicul estetician, în vârstă de 69 de ani, și-au început călătoria spre litoral în weekend. Deși la dus nu au avut prea multe de comentat despre serviciile CFR, la întoarcere situația a luat o turnură surprinzătoare, iar cei doi au relatat momentul pe rețelele sociale.

„Credeați că am abandonat obiceiul de a merge cu trenul către mare? Nuuuu. La 8:11 azi dimineață am fugit spre Constanța. Da, am ajuns deja, bate vântul cu putere, dar se poate sta la plajă sau la mal. Poate mâine se mai calmează valurile”, a postat Andreea Berecleanu pe contul său de Instagram, la începutul escapadei.

După ce s-au bucurat de câteva zile de relaxare pe malul mării, pregătiți să se întoarcă acasă, au fost anunțați că trenul pe care îl aveau rezervat pentru întoarcere a fost anulat. Totuși, cei doi au fost redirecționați către un tren nou, ceea ce i-a surprins plăcut, dar și confuz pe Andreea.

„Trenule, mașină mică… Ce credeți? Ni s-a anulat trenul de întoarcere cu varianta nou nouță a CFR-ului. Diferența? Alt vagon, alte locuri, tetiere albe, nu mai înțeleg nimic. N-a fost rău, dar oare îl mai nimerim și data viitoare? Scuze, iar am avut noroc”, a mărturisit prezentatoarea.

Antena 1 obține prima victorie în instanță împotriva lui Chef Cătălin Scărlătescu. Ce despăgubiri trebuie să achite
Antena 1 obține prima victorie în instanță împotriva lui Chef Cătălin Scărlătescu. Ce despăgubiri trebuie să achite
Pentru prima dată, Antena 1 obține o victorie în instanță împotriva unuia dintre foștii săi jurați de la „Chefi la Cuțite”. Cătălin Scărlătescu a fost obligat de Judecătoria...
Magicianul Robert Tudor, oprit de poliție. Ce a declarat după ce a rămas fără permisul auto: „Nu mă scuz, nici nu contest”
Magicianul Robert Tudor, oprit de poliție. Ce a declarat după ce a rămas fără permisul auto: „Nu mă scuz, nici nu contest”
Magicianul Robert Tudor a trecut printr-o situație neplăcută recent, dar a ales să facă haz de necaz de ea. În urmă cu aproximativ o zi, el a fost surprins de radar circulând cu viteză...
#Andreea Berecleanu, #andreea berecleanu vacanta, #stiri vedete , #Stiri Andreea Berecleanu
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Motivul care a declansat un val de ura in Ucraina la adresa Sofiei Rotaru, cantareata celebra cu origini romanesti
ObservatorNews.ro
Scandalul pensiilor private. Cum isi poate retrage banii un roman care a acumulat 15.000 de lei in cont
DigiSport.ro
Concurenta pentru CFR Cluj! Vor sa il transfere pe Andrei Coubis
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Andreea Berecleanu, surprinsă de o întâmplare neașteptată cu trenul CFR: „Nu mai înțeleg nimic”
  2. Consumi salată verde cu castraveți? Iată ce efect are această combinație asupra organismului
  3. UNTOLD X a adunat peste 470.000 de spectatori în patru zile, cu show-uri impresionante și debuturi mondiale
  4. Sebastian Stan joacă în noul film „Frankenstein în România” scris de Radu Jude
  5. Antena 1 obține prima victorie în instanță împotriva lui Chef Cătălin Scărlătescu. Ce despăgubiri trebuie să achite
  6. „F1” devine filmul cu cele mai mari încasări din cariera lui Brad Pitt și revine în cinematografele IMAX
  7. Magicianul Robert Tudor, oprit de poliție. Ce a declarat după ce a rămas fără permisul auto: „Nu mă scuz, nici nu contest”
  8. O fostă concurentă de la America Express a fost cerută în căsătorie pe scenă la Untold
  9. Box office: Horrorul „Weapons” debutează cu succes și încasează 42,5 milioane de dolari, iar comedia „Freakier Friday” nu dezamăgește
  10. Melissa, fiica lui Cristi Borcea, a primit un apartament de lux în Miami, evaluat la 1,3 milioane de dolari